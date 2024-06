Le materie su cui la Lombardia chiederà l'autonomia

"Finalmente la nostra Costituzione ha vinto". Così Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, in un punto stampa mercoledì mattina per commentare l'approvazione, alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il governatore lombardo ha anche annunciato che la Regione è pronta a inviare al governo otto richieste per ottenere autonomia su altrettante materie: "Non chiederemo su tutte, perché è giusto iniziare gradualmente, anche per una questione organizzativa al nostro interno".

Quale autonomia chiederà la Lombardia

Sanità e ambiente saranno le prime due materie, per le quali peraltro sono già previsti livelli essenziali di prestazione, fissati dallo Stato: i Lepta (livelli essenziali di prestazioni ambientali) e i Lea (livelli essenziali di assistenza). E poi commercio con l'estero, previdenza complementare, professioni, protezione civile, rapporti internazionali e con l'Unione europea, coordinamento con la finanza pubblica e il sistema tributario. Tutte materie sulle quali lo Stato, secondo la legge sull'autonomia, non deve fissare i livelli essenziali di prestazioni, cioè gli standard minimi da assicurare a tutti i cittadini in modo uniforme, indipendentemente dalla Regione di residenza. Le Regioni potranno infatti chiedere di assumere competenze esclusive su una o tutte le 23 materie previste. Per 14 di queste materie, però, dovranno essere rispettati i livelli essenziali di prestazione (Lep), ovvero standard minimi di servizi garantiti su tutto il territorio nazionale.

"Ha vinto la Costituzione"

"Finalmente anche questa parte della Costituzione troverà applicazione, nonostante le tante cose e bugie che sono state raccontate", ha commentato Fontana: "Grazie alla Costituzione e grazie a chi ha avuto il coraggio, in questi anni, di accettare e dover respingere tante bugie e infamie, tante cose inesistenti che sono state raccontate. Ha vinto la Costituzione, che prevede l'autonomia differenziata. Ha vinto l'Italia, perché otterremo un Paese più moderno ed efficiente, più capace di rispondere alle esigenze dei tempi attuali. Avremo una Regione Lombardia che saprà andare ancora più veloce e riuscirà a essere ancora più competitiva con i propri competitors europei e mondiali".

Sull'ipotesi di un referendum abrogativo della riforma (che il Partito democratico ha soprannominato "Spacca Italia"), Fontana ha detto di non temerlo: "Credo sia questione di buonsenso e credo che i cittadini italiani lo abbiano". Molti partiti di opposizione (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Più Europa e Italia Viva) hanno annunciato che parteciperanno alla raccolta firme per indire il referendum.

Le 23 materie possibili

Fontana ha annunciato che la Lombardia chiederà subito l'autonomia per 8 materie, sulle 23 possibili, indicate nell'articolo 117 della Costituzione. Si tratta delle materie di "legislazione concorrente" tra Stato e Regioni. Eccole: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Le materie per le quali sono necessari i livelli essenziali

I livelli essenziali di prestazione devono essere determinati per 14 di queste materie: norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Su sanità e ambiente, come detto, i livelli essenziali sono in realtà già previsti (rispettivamente Lea e Lepta). Tra le altre 6 materie per le quali la Regione Lombardia si è dichiarata pronta a chiedere l'autonomia,