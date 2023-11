Mattarella e Meloni grandi assenti alla prima della Scala

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni mancheranno alla prima del “Don Carlo” alla Scala di Milano. Un caso raro, dato che in queste occasioni una delle due cariche dovrebbe essere presente. Eppure, né la presidente del Consiglio, né il presidente della Repubblica onoreranno il palco reale del teatro meneghino e lasceranno il posto ai colleghi. E non accadeva da anni.

A presenziare il 7 dicembre, infatti, saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini. Presente anche il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, oltre che i due rappresentanti di comune e regione Beppe Sala e Attilio Fontana.

In molti, in queste ore, stanno ricordando la sostanziale differenza tra lo scorso anno e la prima di questo 2023. Con un clima un po’ più complesso, specialmente sul piano internazionale, il palchetto della scorsa stagione era piuttosto affollato. Non solo Mattarella e Meloni avevano deciso di presenziare insieme, con consorti, ma anche Ursula von Der Leyen, presidente della commissione europea, era stata ospite.