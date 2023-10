Matteo Salvini contro Sala: "Le auto sono pericolose? Lasciateci lavorare"

Incidenti e aria più pulita da un lato, mobilità e restrizioni serrate dall’altro. A Milano si cerca di trovare una quadra sul tema delle automobili. I contrasti sono tanti e la polemica continua a essere accesa. A rispondere sulla questione torna Matteo Salvini che a margine degli stati generali dell’intelligenza artificiale in regione ha affermato: “Qualcuno ritiene che le automobili siano un pericolo e che bisognerebbe muoversi con i monopattini o con le biciclette: Milano è la città del lavoro, lasciateci lavorare”.

Le dichiarazioni del ministro dei trasporti e delle infrastrutture arrivano a pochi giorni dall’ipotesi di Sala sulla chiusura alle auto del quadrilatero della moda entro il 2024. La critica va alle scelte della giunta comunale indirizzate verso una Milano più green e a misura di pedone e ciclista, anche in relazione alle zone 30 e agli autovelox.

Critiche che piovono su una Milano che, tuttavia, conta i morti e i feriti gravi ogni giorno tra incidenti e persone investite su strade che i cittadini considerano sempre più pericolose. Solo nelle ultime ore, infatti, due auto hanno investito altrettanti pedoni: tra sabato e domenica notte in via Chiesa Rossa e domenica sera in piazza Tripoli.