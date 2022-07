Crisi di governo, l'assessore Mattinzoli lascia Forza Italia

L'assessore regionale alla casa Alessandro Mattinzoli ha lasciato Forza Italia (di cui era a capo nella provincia di Brescia) e ha rimesso le deleghe assessorili al governatore Attilio Fontana, che ora dovrà decidere se confermargli la fiducia o estrometterlo dalla giunta. E' la conseguenza della caduta del governo Draghi: come è noto, Forza Italia, così come la Lega, ha tolto il sostegno al governo non votando la questione di fiducia. Da quel momento, in Forza Italia sta avvenendo un piccolo 'terremoto'.

Tra gli altri, hanno abbandonato il partito i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, bresciana come Mattinzoli. "Il tema non è seguire lei", ha dichiarato, "ma che in questo momento condivido pienamente con lei la scelta. Con una pandemia che torna ad essere aggressiva, con la crisi economica, energetica e idrica facciamo cadere un governo autorevole a guida Draghi per sostituirlo con chi? Draghi era la persona più autorevole per guidare l'Italia. Non riconosco più la Forza Italia che ho conosciuto", ha proseguito Mattinzoli: "La forza della coalizione di centrodestra non è mai stata il pensiero comune, ma la differenza tra i partiti. Ora Forza Italia si sta appiattendo al pensiero della Lega".

Per quanto riguarda il suo ruolo di assessore, Mattinzoli ha detto di avere 'riconsegnato' le deleghe al governatore Fontana, rimettendo a lui la decisione: "Farò quello che lui riterrà utile per il bene della Lombardia". Nel caso in cui Fontana decidesse di non confermargli la fiducia, Mattinzoli entrerebbe in consiglio regionale.