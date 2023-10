Meghnagi (comunità ebraica) si scusa con Conte e i 5 Stelle: "Non siete antisemiti"

Pace fatta tra il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, e il Movimento 5 Stelle, che non presenterà querela contro di lui. A distanza di qualche giorno, domenica 15 ottobre Meghnagi è tornato sull'accusa di antisemitismo al movimento guidato dall'ex premier Giuseppe Conte, da lui lanciata sul palco di un presidio in solidarietà con Israele in piazza Castello a Milano, organizzato giovedì scorso.

"Noi ebrei italiani - ha dichiarato domenica Meghnagi - abbiamo a cuore in questo momento l'unità della comunità ebraica nel sostegno, totale e unitario, a Israele. In questo tragico momento non possiamo permetterci il lusso di polemiche collaterali e mi dispiace che una parte di esse sia scaturita da una mia frase dettata dall’emotività, di cui mi scuso, e dal dolore straziante per la morte di 1.300 cittadini di Israele, tra cui mia nipote, nel sabato di sangue di Hamas".

Il numero uno della comunità ebraica ha quindi promesso che "con il Movimento 5 Stelle e Conte avremo modo di confrontarci in momenti più sereni", aggiungendo di prendere atto "della sua condanna degli eccidi di Hamas e delle espressioni di vicinanza alla nostra causa". Quasi immediata la risposta di Conte: "L'accusa era oltraggiosa e menzognera, il Movimento 5 Stelle sarà sempre in prima linea per combattere ogni manifestazione di odio e discriminazione, con particolare riguardo all'antisemitismo. Prendiamo atto delle scuse e delle dichiarazioni di Meghnagi". E poi l'annuncio che non verrà presentata querela contro di lui.

Dal palco della manifestazione (organizzata dalla comunità ebraica di Milano col sostegno del quotidiano Il Foglio e l'adesione di molti partiti), Meghnagi aveva detto tra l'altro: "Si sa che stasera manca un partito. Non li vogliamo perché sono antisemiti". E poi, a margine, aveva confermato di essersi riferito al Movimento 5 Stelle.