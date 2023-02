Meloni rassicura Sala: il governo aiuterà Milano con il bilancio

Prima la sparata di Salvini: "Milano ha le spalle grandi". Poi le parole del premier Meloni. Risultato? Il governo aiuterà Milano che sta vivendo un momento di difficoltà di Bilancio a causa del (grosso) peso del trasporto pubblico locale. La rassicurazione è arrivata al termine di un incontro in prefettura al quale ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala che nei giorni scorsi aveva lamentato difficoltà con i conti di palazzo Marino, anche a causa dello scarso apporto del Governo in tema di trasferimenti.

"Che sia Milano o che sia Catania, il tema del trasporto pubblico locale è un tema importante perché i cittadini devono il più possibile poter usufruire dei servizi delle istituzioni e delle amministrazioni: ho assicurato al sindaco Sala che cercherò di fare del mio meglio per poter dare una mano", ha detto la premier.

"Esco con un certo livello di ottimismo - ha dichiarato Sala al termine dell'incontro in Corso Monforte -. Il premier ha capito che non stiamo chiedendo la Luna o nulla di particolarmente gravoso per il Governo ma che, in questo momento, sarebbe davvero un peccato tagliare servizi essenziali per un tema che abbiamo sul Tpl. Stiamo parlando di una cinquantina di milioni".

I problemi di bilancio di Milano

Il problema del bilancio di Milano è causato dai mezzi pubblici. Una voragine nata per il mix esplosivo dato dall'aumento dei prezzi dell'energia (i costi energetici sono esplosi passando dai circa 50 milioni del 2021 ai 150-170 preventivati per il 2023) e dal fatto che sui mezzi si registrano meno presenze rispetto al 2019.

Non solo, come denunciato dal sindaco Sala nelle scorse settimane, sono diminuiti anche i trasferimenti statali nei confronti della città di Milano: "Dal 2011 abbiamo perso 25 milioni di contributi a fronte di una crescita di 27 km di solo trasporto sotterraneo"aveva tuonato Sala durante il suo podcast "Buongiorno Milano" pubblicato lo scorso 10 gennaio. Il futuro non è roseo: "Le proiezioni prevedono che nel 2024, quando sarà terminata la M4 con i suoi 15 km, le risorse destinate al comune di Milano diminuiranno ancora", aveva precisato il sindaco.

Meloni: "La Stazione Centrale sarà più sicura"

Durante il vertice in prefettura, cui ha partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si è parlato anche della sicurezza di Milano e, in particolare, dell'area della Stazione Centrale.

"Dal 16 gennaio sono state controllate oltre 40mila persone" nelle stazioni di Roma, Napoli e Milano "con l'espulsione di 115 stranieri responsabili di fatti di illegalità. Un modo concreto per far tornare a vivere luoghi importanti come le stazioni e dare il segnale della presenza continuativa dello Stato. Non sono misure spot". La "presenza a tappeto" di uomini e donne delle forza dell'ordine "sta dando ottimi risultati".