Da quando Alexej Navalny è morto, la Loggia di via Mercanti era diventata un memoriale in suo onore. Fino all'inizio di luglio, quando persone rimaste ignote hanno affisso, davanti ai cartelloni e ai fiori, coprendoli, uno striscione che recita "Free Assange" (che tra l'altro ormai è già libero, e peraltro le due storie non sono affatto paragonabili). Poi una donna ha tolto tutto: lo striscione e i cartelloni. Secondo una testimone, che le ha chiesto il perché del gesto, la donna ha risposto affermando che Navalny sarebbe stato un "amico di nazisti" e "strumento della Nato".

Gli attivisti della Comunità dei Russi Liberi, che avevano lasciato per primi i fiori e i cartelloni, si sono dati appuntamento sabato pomeriggio per incominciare a ripristinare il memoriale. Il lavoro sarà portato a termine lunedì. L'obiettivo è di far tornare via Mercanti a essere un piccolo ma importante e simbolico luogo di memoria per il dissidente russo, arrestato nel 2021 e morto poco tempo dopo essere stato trasferito nella colonia penale numero 3 di Kharp, dove le condizioni carcerarie erano ancora peggiori: ufficialmente avrebbe perso conoscenza dopo una passeggiata nel penitenziario.

Alla Loggia dei Mercanti, la sera stessa della morte di Navalny, si era tenuta una manifestazione spontanea alla quale aveva preso parte anche Leonid Gozman, storico esponente dell'opposizione a Putin, fuggito all'estero nel 2022 dopo essere stato arrestato due volte, che si trovava a Milano per altri impegni. In un'intervista a Today, quel pomeriggio, Gozman aveva commentato che "Navalny è morto per ciò in cui ha creduto: credeva nella Russia e nei russi", e aveva onorato il suo coraggio e carisma: "Quando è tornato dalla Germania a Mosca, era consapevole che le possibilità di restare libero sarebbero state quasi pari a zero". Alla domanda su che cosa dovrebbe accadere per un cambio di regime in Russia, Gozman aveva schiettamente risposto: "La sconfitta in Ucraina".