Messina Denaro, Sala: "Personaggio tragico nella storia italiana"

Con la morte di Matteo Messina Denaro si chiude definitivamente un capitolo di storia sulla mafia, un caso che non va dimenticato e che è stato commentato da tutti. “Al di là della pietà cristiana posso dire che è stato un personaggio tragico nella storia italiana. Spero che queste figure non vengano mai mitizzate e vengano prese nel senso giusto, cioè che sono una sciagura per la nostra società”, ha commentato il sindaco di Milano, Beppe Sala durante la Giornata della trasparenza organizzata con Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

E a dire la propria anche don Luigi Ciotti, che di Libera è fondatore e presidente: “Oggi che lui se n'e' andato, di fronte alla morte ciascuno si ferma, ma la morte non può cancellare le responsabilità di quella violenza, di quei crimini, di quelle centinaia di persone che sono state spazzate via”, sottolinea il sacerdote a Milano.

“La mafia è forte. Non è che con una persona che esce di scena, il problema si risolve - prosegue Ciotti -. Siamo passati dal crimine organizzato mafioso, al crimine normalizzato. La mafia è solo uno dei tanti problemi. Oggi ci sono modalità diverse, sebbene restino forme arcaiche. La mafia viaggia su piani più alti, come gli investimenti, si è globalizzata, usa nuove tecnologie, ha creato alleanze. Oggi più che mai il potere economico-politico e quello criminale vanno a braccetto”. E sul tema delle mafie si è espresso anche Sala che parla di una lotta che non si è mai conclusa e va portata avanti con alleati convinti, come Libera.