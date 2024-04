Quando aprirà tutta la M4 (che verrà allungata fino a Segrate)

La linea metropolitana M4 sarà aperta totalmente entro la fine di settembre. A confermarlo il sindaco di Milano Beppe Sala durante la sua diretta settimanale su Instagram 'Cose in Comune'. La tratta, che va da Linate a San Cristoforo, consiste in 21 stazioni e una lunghezza che sfiora i 16 chilometri. L'opera è costata 2,3 miliardi di euro, ha sottolineato il primo cittadino aggiungendo che "avrà una frequenza di 90 secondi negli orari di punta e un'accessibilità massima".

Attualmente la M4, o la Blu, è aperta solo nel tratto Linate-San Babila e nelle scorse settimane è stata chiusa per diversi giorni per i lavori di collaudo. "Avremo 47 treni lunghi 48 metri per 4 vagoni e un trasporto di circa 600 persone. A oggi trasportiamo circa 45mila utenti al giorno e 30mila nel weekend, San Babila é la stazione più utilizzata, non sono numeri malvagi - spiega Beppe Sala -. Ma a regime la M4 trasporterà 86 milioni di passeggeri all'anno. Sarà importantissima per l'ambiente con una riduzione Co2 di circa 10 mila tonnellate all'anno e circa 5 milioni di tragitti in auto evitati".

La M4 verso Segrate si farà

Non finisce qui. Il sindaco ha confermato che la linea raggiungerà anche il comune di Segrate, progetto "a cui stiamo già lavorando, é importante portare la M4 a Segrate e ci stiamo pensando già oggi perché proprio a Segrate Rfi, Rete ferroviaria italiana, ha deciso di portare lì la futura stazione di porta est che sarà una stazione dell'alta velocità. Abbiamo avviato la progettazione per aggiungere i tre chilometri che mancano dall'aeroporto di Linate a Segrate", ha spiegato Sala.

Il tratto passerà sotto l'Idroscalo, dove ci sarà un'ulteriore fermata e "sarà una conquista straordinaria questa - ha detto il primo cittadino in diretta -. L'Idroscalo infatti é un valore aggiunto per la città e con la metropolitana fino a Segrate i cittadini potranno andarci in poco tempo". Per il prolungamento ci sono i finanziamenti comunitari: "Abbiamo 420 milioni di euro del ministero, poi ci sono i tempi della gara ma posso confermare che c'è il progetto di portare la M4 a Segrate", ha concluso Beppe Sala.