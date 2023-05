A Milano mezzi pesanti solo col kit dell'angolo cieco

I mezzi pesanti che entreranno in Area B dovranno essere dotati del kit per rilevare ostacoli nel cosiddetto angolo cieco. Gli altri potranno eventualmente entrare nel perimetro dell'area urbana soltanto dalle 22 di sera alle 6 di mattina. È il senso di un ordine del giorno presentato da Marco Mazzei (Lista Sala) e approvato dal consiglio comunale di Milano giovedì 4 maggio.

Non quindi un provvedimento già in vigore, ma una proposta che la maggioranza ha fatto sua, mentre l'opposizione di centrodestra ha chiesto (e ottenuto) la votazione per parti separate, approvando alcuni punti e votando contro altri. L'idea nasce, come ha spiegato Mazzei, dalla "sequenza impressionante d'incidenti stradali" con il coinvolgimento di ciclisti e pedoni, da parte di mezzi pesanti.

"Questi incidenti - ha proseguito il consigliere - succedono perché chi guida è in qualche modo cieco attorno all'abitacolo. In Unione europea, dal prossimo anno, tutti i mezzi pesanti con angolo cieco dovranno essere dotati di sensore". Di qui l'idea di obbligare gli autisti dei mezzi pesanti a dotarsi del kit che risolve il problema. Non solo per quelli di nuova immatricolazione, che dovranno ottemperare alle norme Ue, ma, secondo quanto contenuto nell'ordine del giorno, anche per gli altri veicoli. La scadenza proposta è luglio 2024. Parere positivo dalla giunta, nella persona dell'assessora alla mobilità Arianna Censi.