Servirebbero più treni del passante per Milano, secondo Censi

Migliorare le connessioni tra l’hinterland e il centro di Milano. In breve: migliorare i collegamenti di Trenord. È l’idea portata avanti da Arianna Censi, assessore ai trasporti pubblici di Milano. "Quello che serve alla città è un miglioramento del sistema di adduzione alla città - ha spiegato Censi parlando con i giornalisti nella mattinata di lunedì 6 maggio -. Quindi, tutto il sistema di trasporto delle linee S regionali, in modo tale che le 400mila auto che ogni giorno entrano in città" possano diminuire.

Sul ruolo dei trasporti nel rendere Milano una Smart city europea, Censi ha proseguito: "Hanno un ruolo formidabile, essenziale, determinante. Già oggi Milano gioca questo ruolo in Europa. È oggettivamente considerata una delle città che sta andando rapidamente in questa direzione. È necessario avere una visione di città e di area metropolitana. Occorre rispondere alle esigenze di coloro che vivono al di fuori della città urbanizzata ma che ne sono attratti per ragioni di lavoro, studio, cultura, divertimento".

Censi, infine, ha parlato bene del trasporto pubblico locale di Milano: "è un trasporto eccellente - ha continuato Censi - necessita di essere migliorato e implementato in particolare sulla superficie".