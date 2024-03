Sala è sicuro: "Milano spenderà tutto il miliardo del Pnrr"

La città di Milano riuscirà a investire praticamente tutto il miliardo in arrivo grazie ai fondi del Pnrr. Lo ha detto lunedì il sindaco Beppe Sala, in visita al Parco Lambretta e al deposito Atm di San Donato Milanese insieme al commissario europeo Paolo Gentiloni. "Abbiamo ricevuto la visita del commissario - ha detto il primo cittadino di Milano - per fare il punto sul Pnrr per quanto ci riguarda".

E qual è il punto? "Se mancano ancora 2 anni di lavoro, mi sento di dichiarare che, per Milano, è stato un successo notevole: tra fondi diretti Pnrr e 'Pnrr grandi città', alla fine portiamo a casa quasi un miliardo, lo spenderemo tutto e avremo margine anche per fare di più, e lo spendiamo per ammodernare la città e i nostri servizi".

Il Parco Lambretta, i cui lavori termineranno nell'estate del 2025, raddoppierà la sua superficie arrivando a circa 100mila metri quadrati. 38 milioni su 40,2 complessivi sono stati finanziati col Pnrr. Un altro capitolo di spesa di questi fondi a Milano riguarda i nuovi bus elettrici: nel 2026 non sarà più a motore termico la metà dei bus in circolazione in città.

Per il commissario Gentiloni, "Milano è un modello per molte cose e, certamente, lo è anche per l'utilizzo dei fondi Pnrr: è l'esempio di come le cose si possano raggiungere nei tempi previsti. Il sindaco dice che avrebbe la possibilità di farsi carico di ulteriori progetti, e io mi auguro che non accada, cioè mi auguro che tutti i progetti del Pnrr in essere rispettino le loro scadenze".

Per Milano non c'è "alcun rischio di non spendere, di non investire nemmeno un euro" dei fondi del Pnrr. Lo ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala in un breve punto stampa con il commissario europeo Paolo Gentiloni al deposito Atm di San Donato. Proprio a Atm e al rinnovo della flotta in elettrico andranno molti dei fondi. "Abbiamo ricevuto la visita del commissario per fare il punto sul Pnrr per quanto riguarda Milano - ha riferito Sala -. Devo dire che se mancano ancora due anni di lavoro, mi sento di dichiarare che per Milano è stato un successo notevole, tra fondi diretti Pnrr e 'Pnrr grandi città' alla fine noi portiamo a casa quasi un miliardo, lo spenderemo tutto e avremo margine anche per fare di più e lo spendiamo per ammodernare la citta e i nostri servizi". "Oggi siamo stati a Rubattino a vedere il progetto, perché si partirà tra poco, della Magnifica Fabbrica. Un terzo di questi fondi va ad Atm, vi ricordate il primo autobus elettrico a Milano risale al 2016 all'inizio del mio mandato, poi c'è stato un avvio di testing, arriviamo con il Pnrr a coprire il 50 per cento della flotta, entro il 2030 contiamo che tutti gli autobus saranno elettrici".