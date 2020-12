Post Coronavirus, Sala: "Dobbiamo costruire una Milano migliore di prima"

Far ripartire Milano e il "sistema città". È l'obiettivo del sindaco di Milano Giuseppe Sala e lo ha ribadito nella mattinata di mercoledì 2 dicembre durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli Studi di Milano-Bicocca. "Tra le parole che privilegio ora nella mia testa c'è 'insieme'. Dobbiamo lavorare più insieme, chi fa politica deve trasferire nel suo modo di essere questa idea di fare insieme. Io sono al vostro fianco ma insieme arriveremo a costruire una Milano che sarà meglio di prima".

"Ogni apertura - ha detto Sala - è un segnale di fiducia, quest'anno anche di più, è importante avere fiducia ora. È chiaro che il sistema città è messo in discussione da tanti. Alcuni prefigurano un decadimento, una fuga dalla città. È ovvio che oggi le città sono sotto pressione e stanno pagando un prezzo altissimo ma non bisogna dimenticare che le città e le loro componenti possano trovare quella energia affinché si rigeneri quel vivere sociale di cui abbiamo bisogno". Quindi ha concluso: "Tra le componenti le università giocano un ruolo importantissimo. Grazie alla Bicocca che in questi anni ha dimostrato come si può evolvere e ingrandire, tenendo fede ai principi che governano la crescita".

Fontana: "Torneremo presto a vivere l'università"

"Il mio augurio è di un anno accademico ricco di sfide, convinto che supereremo presto l'emergenza e che torneremo presto a vivere l'università come sede privilegiata di reti e relazioni, dove diffondere il sapere e la partecipazione", ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana.

"Dobbiamo continuare a scommettere sulla centralità della persona - ha spiegato Fontana - sul sistema di relazioni e sul protagonismo giovanile. La modernizzazione a cui dobbiamo puntare non può fare a meno delle relazioni. In Bicocca un anno fa la lectio magistralis sul mondo progettato dalle donne introduceva l'anno accademico, oggi abbiamo Ilaria Capua, e l'università Sapienza ha dato il benvenuto alla sua prima rettrice. Le pari opportunità giocano un ruolo anche nel progresso scientifico. Sono convinto che il compito della politica sia creare le condizioni per allargare gli spazi di libertà e pluralismo", ha proseguito il governatore.