Come cambia Milanosport (ma la maggioranza cade da sola sugli sconti)

Milanosport diventa una società sportiva dilettantistica, formula che le permetterà, in base alla riforma nazionale dello sport, di assumere direttamente circa 40 persone e di stipulare contratti di collaborazione con altre 350-400, attualmente in capo alla Federazione italiana nuoto. La delibera sul cambio di Statuto è stata approvata giovedì 18 aprile dal consiglio comunale. Hanno votato, però, solo i consiglieri di centrosinistra (25 favorevoli) e non quelli dell'opposizione di centrodestra, a cui l'assessora allo sport Martina Riva aveva invece chiesto di partecipare all'approvazione.

"Milanosport si è interfacciata con diversi consulenti e abbiamo raggiunto la convinzione della trasformazione statutaria. Assumiamo circa 40 lavoratori e stipuliamo contratti di collaborazione sportiva coi rimanenti 350-400, tra istruttori e assistenti bagnanti. È un importante risultato nella difesa dello sport pubblico in questa città", ha commentato Martina Riva.

La giunta ha accolto due emendamenti di Riccardo Truppo (Fdi), e ci sono state ampie sospensioni del dibattito per permettere vari confronti tra Riva e le opposizioni, ma questo non è bastato a convincere Fdi, Lega e Forza Italia a partecipare al voto. Gli emendamenti accolti indicano che sia scongiurato il 'rischio' di 'cedere' Milanosport al mercato, e che le modifiche statutarie siano vincolate alla presentazione (e approvazione in consiglio comunale) di un piano industriale aziendale entro novembre del 2024.

"Ci state chiedendo di condividere una responsabilità significativa, che ci espone alla Corte dei Conti", ha affermato durante il dibattito Michele Mardegan di Fdi: "In primo luogo, e lo sappiamo tutti, sarebbe la prima società in house che gestisce l'attività sportiva dilettantistica: non ne esistono altre in Italia. Su questo aspetto, che potrebbe anche costituire nullità della modifica statutaria, mi sarei avvalso del parere di qualche esperto. E poi c'è un altro aspetto: prendiamo una società che faceva qualcosa e le facciamo fare tutt'altro. Non escludo la possibilità che sia la strada giusta, però ho bisogno di un piano industriale che mi dica che è sostenibile, che può stare in piedi, che può assumere, che può avere una gestione diversa da quella che c'è stata fino a oggi".

Non approvato Odg per aumentare agevolazioni

Durante il dibattito, è stato anche manifestato il timore che le tariffe degli ingressi in piscina e dei corsi aumentino, nel giro di qualche anno, a causa della trasformazione societaria. La maggioranza, in realtà, aveva presentato un ordine del giorno collegato alla delibera, per chiedere tra l'altro la riduzione delle tariffe per chi è in difficoltà economica, per il solo nuoto libero: gratuità per i bambini fino a 7 anni (non compiuti) e per chi ha un Isee fino a 8mila euro, maggiori agevolazioni per chi ha un Isee tra 8mila e 20mila euro e chi ha la responsabilità genitoriale di almeno 3 figli minori.

L'ordine del giorno, a prime firme di Angelica Vasile (Pd, presidente della commissione sport) e Alessandro Giungi (Pd, presidente della commissione Olimpiadi 2026), chiedeva anche che i collaboratori, precedentemente 'intermediati' da Fin (istruttori, assistenti e così via), ora che avranno il rapporto di lavoro diretto, ottengano un aumento della retribuzione oraria. Ma, al momento del voto, è mancato il numero legale: il centrosinistra è riuscito a 'garantire' solo 24 consiglieri votanti, troppo pochi per approvare il documento.