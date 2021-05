Il ministro del lavoro Orlando in Lombardia

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha visitato lunedì Palazzo Lombardia per un confronto di carattere generale. Il ministro è stato accolto dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. "Con il ministro Orlando - ha commentato il governatore Fontana - abbiamo condiviso l'importanza di porre in essere strategie comuni per affrontare al meglio tutte le tematiche riguardanti le politiche occupazionali".

"Abbiamo concordato - ha concluso il presidente - sull'utilità di una forte collaborazione per definire al meglio le future politiche attive del lavoro regionali nel quadro nazionale".

Durante la visita, il ministro Orlando ha potuto constatare l'ottimo andamento del potenziamento dei Centri Pubblici per l'impiego e poi ha avuto un momento di confronto e dialogo con l'assessore Rizzoli.

"Abbiamo parlato - ha detto Rizzoli - della gestione del Recovery plan di cui la Lombardia, come detto più volte dallo stesso presidente Fontana, vuole esercitare un ruolo da protagonista. Se riparte bene la Lombardia, infatti, riparte il Paese".

"Esprimo vivo apprezzamento per la visita del ministro Orlando - ha evidenziato Rizzoli - che ha voluto incontrare l'Assessorato al Lavoro e affrontato, insieme a noi, i temi più caldi relativi alle Politiche attive, passive e industriali, assicurando grande collaborazione istituzionale. Un fatto decisamente rilevante, visto il momento di particolare criticità".