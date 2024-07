Minori in stato di disagio, dalla Regione 36 posti letto in comunità

Garantire 36 posti letto in comunità sociosanitarie ad alta integrazione per giovani tra i 14 e i 21 anni con disagio psichico o disturbi legati all'uso di sostanze in carico ai servizi della giustizia minorile. Si tratta dell'obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia.

La proposta arriva dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità. Previsto un accordo tra Regione e ministero della Giustizia. Il testo indica i requisiti per l'accreditamento della comunità. La tariffa giornaliera sarà di 320 euro, di cui il 60% a carico del Fondo sanitario regionale e il 40% a carico del ministero della Giustizia.

Il progetto "vuole fare da apripista anche per le altre regioni - spiega Bertolaso -. Affrontare questo tema è per noi prioritario perché, purtroppo, continuano ad aumentare le richieste di presa in carico di giovani che presentano problematiche di questo tipo anche come retaggio del Covid".

Secondo Elena Lucchini "è giusto e doveroso porre in essere azioni di questo genere. La realtà quotidiana ci pone davanti a scenari sociosanitari, e purtroppo anche a fatti di cronaca, che ci fanno comprendere come il disagio giovanile sia sempre più all'ordine del giorno. Non vogliamo lasciare soli i nostri giovani e le loro famiglie e in questo modo li sosteniamo concretamente".