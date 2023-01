Tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri

Sono di nuovo libere (erano agli arresti domiciliari) Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia di Antonio Panzeri, ex deputato europeo arrestato a Bruxelles per corruzione. In larga parte questo è dovuto al fatto che l'ex politico (ed ex presidente della Camera del Lavoro di Milano) ha deciso di collaborare con gli inquirenti del Belgio, che hanno conseguentemente rinunciato alla consegna delle due donne. Ora è arrivata la decisione della Corte d'Appello di Brescia, che ha preso atto della rinuncia e ha revocato la custodia cautelare.

Entrambe restano comunque indagate per corruzione e riciclaggio in associazione. Saranno interrogate in Belgio. La rinuncia delle autorità di Bruxelles alla consegna non vale per Monica Rossana Bellini, la commercialista milanese indagata per aver avuto un ruolo nel rientro dei contanti dal Qatar.

Panzeri, di recente, ha deciso di collaborare con gli inquirenti belgi, patteggiando una condanna a cinque anni con sospensione condizionale della pena dopo un anno. Nell'accordo con la procura belga ci sarebbe anche una multa da 80mila euro e la confisca dei vantaggi patrimoniali, al momento calcolati in un milione di euro. Tra le ammissioni, Panzeri avrebbe detto di avere versato una cifra tra 120mila e 140mila euro all'eurodeputato socialista Marc Tarabella.

L'inchiesta riguarda una attività di lobbying per indurre il Parlamento europeo ad adottare decisioni favorevoli al Qatar. Insieme a Panzeri (e alla moglie e alla figlia, quest'ultima avvocatessa con studio nella Città metropolitana di Milano), sono coinvolti l'ex vice presidente del Parlamento europeo Eva Kaili e il compagno di lei, Francesco Giorgi, che aveva lavorato per Panzeri quand'era eurodeputato.