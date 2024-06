Il consigliere Carlo Monguzzi espone la bandiera della Palestina in Galleria

"Oggi abbiamo esposto la bandiera della Palestina dagli uffici del Comune di Milano", scrive il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi sui sui profili social a corredo dell'immagine più che esplicativa. "È il nostro segnale di pace e la richiesta di cessate il fuoco subito. Con la restituzione degli ostaggi e dei prigionieri. E con la coesistenza di due stati in pace tra di loro", prosegue la nota. La bandiera è stata esposta su uno dei balconi dell'ottagono di Galleria Vittorio Emanuele II.

Il gesto arriva dopo la stessa azione compiuta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nei giorni scorsi, ripreso dallo stesso consigliere: "Come dice il Sindaco di Bologna a Gaza è stato passato ogni limite, ognuno deve prendere posizione", scrive su Facebook. La scelta del giorno non è casuale: "L'abbiamo fatto oggi , 2 giugno, perché noi siamo fortunati a vivere in una Repubblica nata dalla Resistenza e vorremmo che tutti i popoli potessero avere questo diritto", prosegue Carlo Monguzzi che al termine del post cita i colleghi con cui ha preso questa decisione: "Fatto con Idanna Matteotti, Luciana Pellegreffi e Diego Schettino".

Monguzzi aveva presentato in Consiglio comunale una mozione urgente per poter esporre la bandiera sulla facciata di Palazzo Marino. Mozione che, però, deve ancora essere discussa (il Consiglio si riunirà il 10 giugno dopo le elezioni europee). Ciò non ha fermato l'azione dimostrativa.