A Milano si può andare a votare con bici e monopattini in sharing gratis

Alle urne su due ruote. In occasione delle elezioni che si terranno domenica 25 settembre, Dott - società di mezzi in condivisione - offre a tutti coloro che andranno a votare due corse gratuite a bordo di monopattini e biciclette elettrici in sharing, per percorrere il tragitto di andata e ritorno dal seggio elettorale.

"Un’iniziativa che, da una parte, vuole disincentivare l’astensionismo mettendo a disposizione corse gratuite per raggiungere le urne, dall’altra, vuole permettere ai cittadini di lasciare a casa la macchina privata, accompagnandoli a votare a bordo di mezzi sicuri e sostenibili, che non inquinano e non impattano sul traffico della città", si legge in una nota del gruppo, presente ormai da tempo a Milano.

"Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l’app Dott dagli store sul proprio cellulare ed inserire il codice IOVOTO22 nella sezione promozioni per ottenere le due corse gratuite fino ad un massimo di 15 minuti ciascuna", spiegano da Dott. L'offerta sarà attiva per tutta la giornata di domenica.