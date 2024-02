Il Quadrilatero sarà vietato alle auto, scatta la bagarre tra Regione e Comune

Verrà chiuso al traffico un angolo del centro di Milano. Tra le prossime misure annunciate dal sindaco Sala c’è quella della chiusura al traffico del Quadrilatero, fino all’ultima parte di Corso Venezia. Nelle vie dello shopping, inoltre, saranno eliminati tutti i parcheggi di superficie.

La misura, annunciata nei mesi scorsi dal sindaco, sta animando il dibattito politico, soprattuto tra Regione e Comune. “Penso non si risolvano i problemi dell'inquinamento e della circolazione con queste misure - ha detto nelle scorse ore il presidente della Regione, Attilio Fontana, interpellato dai giornalisti - però il sindaco è lui e quindi è libero di fare quello che ritiene più opportuno".

“Non ho mai detto che con la chiusura al traffico privato del Quadrilatero risolveremo i problemi, ma mettendo insieme tutta una serie di cose pian piano risolviamo, o per lo meno miglioriamo, la situazione, cosa che non fa Regione Lombardia - ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala -. Si parla del terzo mandato per i governatori: di questo passo gliene servono 8 per mettere a posto Trenord o fare qualcosa sul trasporto pubblico. Hanno una velocità veramente da bradipo nel migliorare le cose".

"Anche lì è più che altro un richiamo a Regione Lombardia a collaborare, mica a creare confini, anche perché l'inquinamento non presenta confini amministrativi: se c'è c'è - ha aggiunto il sindaco -. Si tratta di rimettere al tavolo Regione, Comune, Città metropolitana. Vediamo se si può fare qualcosa di più".