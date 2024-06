Case vuote e sempre più sfratti, la proposta: "Fermiamoli per un anno"

Manifestazione unitaria di tutti i sindacati degli inquilini, mercoledì pomeriggio a Milano, davanti alla sede della giunta regionale, per chiedere l'attuazione del diritto alla casa, e soprattutto per contrastare il piano di vendita degli alloggi popolari, sia da parte della stessa Regione Lombardia (attraverso le Aler) sia da parte del Comune di Milano. "Assistiamo ogni settimana a decine di sfratti per finita locazione e morosità", afferma in una nota il Sicet-Cisl: "Le istituzioni sono assenti per queste famiglie e rispondono che non ci sono le case. Ma solo a Milano sono 10mila le case popolari vuote di Aler e del Comune". La manifestazione è stata convocata dal Sicet-Cisl, dal Sunia-Cgil, dall'Uniat-Uil e dall'Unione Inquilini. Diversi i consiglieri regionali di opposizione presenti, da Pierfrancesco Majorino (Pd) a Carmela Rozza (Pd), da Onorio Rosati (Avs) a Nicola Di Marco (5 Stelle).

Moratoria sugli sfratti e una sola Aler

Onorio Rosati, di Alleanza Verdi Sinistra, ha proposto una moratoria di un anno sugli sfratti. "In Lombardia - ha dichiarato l'esponente di Sinistra Italiana - esiste da tempo un'emergenza abitativa che riguarda le condizioni di vita di migliaia di famiglie. Alla Regione, alle altre istituzioni e alle prefetture chiediamo di esercitare una pressione sul governo per decretare una moratoria degli sfratti esistenti. Un blocco di 12 mesi per ricercare soluzioni abitative adeguate per le famiglie sotto sfratto, che rischiano di finire in mezzo a una strada".

Per Nicola Di Marco, del Movimento 5 Stelle, "sempre più famiglie a basso reddito faticano a potersi permettere un tetto sulla testa, e intanto si contano circa 20mila alloggi sfitti e inutilizzati. Il 'piano casa' deve essere attuato per il recupero di alloggi e quartieri abbandonati. Bisogna abbandonare ogni tentativo di vendita del patrimonio edilizio pubblico che, al contrario, deve essere incrementato". I pentastellati chiedono, tra l'altro, un'unica Aler regionale "che ottimizzi la gestione del patrimonio pubblico edilizio e razionalizzi sprechi e inefficienze".