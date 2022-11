Calenda: "Moratti? Profilo giusto per la Lombardia"

Una grande sorpresa per la Lombardia. Così il leader di Azione Carlo Calenda ha definito Letizia Moratti, in corsa per le prossime elezioni regionali.

"Abbiamo un presidente della Regione che ha fatto malissimo, in particolare sulla pandemia, ma non solo - ha continuato Calenda a margine della presentazione del gruppo del Terzo Polo al Pirellone -. Poi abbiamo un candidato della sinistra, che è molto molto a sinistra, si alleerà con i M5S, del resto M5S e Pd si allenano a fare una manifestazione unitaria sul reddito di cittadinanza senza avere proposto nulla sulla manovra. Noi dobbiamo dare un’alternativa a queste due estreme, incapaci di governare con pragmatismo e buon senso".

Letizia Moratti, ha proseguito il leader di Azione, "è una persona capace che è entrata nel campo del centrodestra e l’ha visto estremizzarsi. È una liberale, viene da una tradizione famigliare azionista, il papà è stato partigiano, ha una grandissima attenzione, vocazione e impegno diretto, anche economico, nel sociale. È una persona a che può governare la regione Lombardia bene dal punto di vista delle relazioni internazionali. A me sembra che abbia tutte le caratteristiche per essere un’alternativa sia per i cittadini che hanno votato centrosinistra sia per quello che hanno votato centrodestra".

"Ormai basta ci sono tre persone in campo", ha aggiunto Calenda facendo riferimento alle candidature di Pierfrancesco Majorino (Pd), Moratti e del governatore uscente Attilio Fontana (Lega). "Majorino era al Parlamento europeo con me, non è un estremista, ma rappresenta una linea molto di sinistra e lui non vuole nessun dialogo - ha detto ancora il leader di Azione -. Abbiamo proposto con Letizia Moratti, di parlare di cose, di proposte, e ci hanno risposto di no. Quindi faremo altro".