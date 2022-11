Moratti, Calenda: "Profilo di qualità, ma bisogna vedere le alleanze"

Non è ancora certo che Letizia Moratti si candiderà alle elezioni regionali. Dopo un primo endorsement da parte di Renzi è arrivata una presa di distanze da Carlo Calenda che nel pomeriggio di giovedì 3 novembre, intervistato da Tagadà di La7, "Pensiamo che Moratti sia un profilo di qualità, ha fatto un ottimo lavoro" ma "ciò premesso c'è un tema che è quello che alle Regionali o si vince o si perde ma al primo turno, per cui c'è un tema di alleanze: ricade su di noi il dovere di trovare le alleanze possibili sapendo che c'è un paletto invalicabile per noi che è quello di M5s".

"Per noi c'è un tema di qualità delle candidature: Moratti è una candidatura di qualità, anche Carlo Cottarelli". Ci sono persone di grande qualità anche per il Lazio come Alessio D'Amato", ha aggiunto Carlo Calenda. "Quello che non può succedere - ha evidenziato Calenda - è che facciano l'accordo con noi in Lombardia e con M5s in Lazio. L'intesa "o si fa in tutte le Regioni o non si fa" altrimenti "non si danno certezze agli italiani".

Nel frattempo il Pd ha chiuso la porta a una eventuale candidatura di Moratti. "Letizia Moratti è un profilo connotato all'interno del centrodestra, il suo campo di appartenenza è quello. Per noi il sostegno alla candidatura di Moratti non è opzione". Lo ha spiegato all'Ansa il segretario del Pd Vinicio Peluffo. Per il momento, tuttavia, non è chiaro chi sarà il candidato della regione per il Pd.