Moratti: "Sala voterà per me". E lui: "No, io voto Majorino"

"Il sindaco Beppe Sala? Voterà per me", ha twittato Letizia Morati. Di tutta risposta il cittadino ha subito smentito: "Io voto per Majorino". Questo il botta e risposta in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

"Per chi voterà il sindaco Beppe Sala? Voterà per me". Era stato il tweet postato mercoledì mattina dalla candidata alla presidenza della Lombardia con il Terzo Polo, Letizia Moratti, la quale aveva riportato alcuni passaggi del suo intervento alla trasmissione 'Detto da voi' di Telelombardia. "Voto per Majorino - ha replicato il sindaco a margine della presentazione del progetto Mentorship Milano a Palazzo Marino -. Prendo questa esternazione di Letizia Moratti con simpatia, ma certamente voterò per Majorino come ho anche ribadito di recente. Ci sono delle ragioni ovvie per cui credo che possa essere un buon presidente”.

Nel pomeriggio di martedì 24 gennaio su TgR Lombardia di Rai3 era andato in onda il primo confronto tra i candidati alla presidenza della Lombardia, Attilio Fontana (ricandidato dal centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Il dibattito si era acceso particolarmente sui temi del trasporto pubblico e della sanità, con Majorino che aveva definito indegne le condizioni in cui erano costretti a viaggiare i pendolari e Fontana che gli aveva risposto di vergognarsi perché la responsabilità era di Rfi.