"Mi era stato chiesto di candidarmi a sindaca, ma ho rifiutato", ha detto Moratti

"Mi era stato chiesto (di candidarmi come sindaca di Milano, ndr), ma precedentemente al mio impegno in regione. Io ho ritenuto questo impegno prioritario quando poi mi è stato chiesto, perché vedo che la sanità è un punto cardine per poter dare quella garanzia di poter avere diritto alla salute, diritto allo studio, diritto al lavoro. Passa tutto per attraverso la sanità. La mia scelta è stata quella di impegnarmi in questo ambito". Queste le parole della vicepresidente e assessora al Welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti ai microfoni della trasmissione di Rai 1, 'Oggi è un altro giorno'.

"Mi è stato chiesto di impegnarmi in Regione dal presidente Fontana, è una scelta non politica", ha continuato Moratti che, interrogata su chi le aveva invece chiesto di candidarsi per correre alle elezioni comunali, ha risposto: "Beh, quando si è detto un no, non è carino dire a chi".

L'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini non sarà il candidato sindaco del centrodestra. Di giovedì la notizia che il politico si è sfilato dalla corsa alla poltrona più importante di Palazzo Marino dopo che negli ultimi giorni era stato indicato come possibile sfidante del sindaco uscente Beppe Sala. Era stato lo stesso Albertini, dopo i rumors circolati nella giornata di mercoledì, ad annunciarlo con una lettera aperta inviata al quotidiano Libero.