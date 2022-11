La Lega attacca la Moratti strumentalizzando l'Ucraina L'ex vice presidente della Regione pesantemente attaccata dai leghisti per la sua partecipazione alla manifestazione "Slava Ukraini". I leghisti l'accusano di andare al presidio "del terzo polo" ma, in realtà, non sarà un evento partitico. Tutt'altro

Letizia Moratti, fresca ex vice presidente di Regione Lombardia, annuncia che parteciperà alla manifestazione "Slava Ukraini" di Milano prevista all'Arco della Pace sabato 5 novembre, e la Lega (che fino a tre giorni fa la difendeva e la portava sul palmo della mano perché era la vice presidente della giunta regionale di centrodestra) la attacca, strumentalizzando però e politicizzando una manifestazione nient'affatto partitica. E dimostrando, quindi, di non avere capito il senso della manifestazione, ma anche di non essere interessata alla tutela dell'Ucraina nel solco della linea del governo di cui fa pure parte.

La manifestazione milanese è stata indetta da Carlo Calenda, leader di Azione, ma è aperta a tutti i partiti e le persone che intendono parteciparvi. Nella locandina non ci sono loghi di partito, soltanto una grande bandiera ucraina e la scritta (ormai nota a tutti) che in italiano significa "Gloria all'Ucraina", per sottolineare la piattaforma: sostegno totale al paese aggredito, anche con l'invio di armi, e netta distinzione tra paese aggredito e paese aggressore; contrapposizione alla manifestazione romana dello stesso giorno, con cui s'invoca un "cessate il fuoco" che sarebbe anche molto bello, ma in questo momento si tradurrebbe nella resa del paese aggredito, e dunque non è accettabile.

Eppure, nonostante sia chiara la natura del presidio all'Arco, diversi esponenti della Lega non hanno trovato di meglio che attaccare Moratti per la sua partecipazione. Esempi? "Moratti in piazza con Renzi e il Pd? Viva la coerenza e la chiarezza. Ora si spiegano tante cose. Dopo una vita nel centrodestra grazie al quale ha potuto ricoprire incarichi istituzionali di altissimo livello, ha deciso di andare dove la portano il cuore e la poltrona" (Igor Iezzi, deputato). "Domani scenderà in piazza al fianco di quelli che la insultarono nelle piazze da ministro dell’istruzione, da presidente Rai e da sindaco di Milano" (Andrea Monti, consigliere regionale). "La partecipazione a un corteo, a fianco di esponenti Pd, radicali e terzo polo, è il segno evidente di una scelta in totale contraddizione con quanto svolto fino al giorno prima" (Roberto Anelli, capogruppo in Regione).

L'errore di fondo è considerare "del terzo polo" una manifestazione totalmente avulsa dalle sigle, a cui hanno aderito partiti e politici che non fanno parte del terzo polo, come +Europa e Radicali Italiani, nonché diversi singoli esponenti del Pd, ma soprattutto l'intera comunità ucraina milanese (una delle più numerose d'Europa). Ma, ne siamo certi, parteciperanno anche non pochi esponenti ed eletti di centrodestra. Tutti uniti per chiedere il sostegno totale all'Ucraina e contrapporsi alla manifestazione romana che, invece, ne chiede di fatto la resa.

Dovrebbe essere la stessa piattaforma della Lega: il partito di Salvini appoggia infatti il governo di Giorgia Meloni, che ha sempre dichiarato che l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina anche con le armi. Dunque, a rigor di logica, la Lega dovrebbe semmai scendere in piazza sabato, se fosse coerente con la linea del "suo" governo, anziché contestare chi lo farà davvero.