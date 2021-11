E' morto Franco Levi, giornalista e storico militante radicale di Milano

E' morto Franco Levi, storico militante radicale di Milano. Ricoverato per una polmonite dopo l'intervento al congresso romano del Partito Radicale, nella notte tra il 4 e il 5 novembre non ce l'ha fatta. L'annuncio è stato dato dallo stesso partito venerdì mattina: "Dopo essere intervenuto al Congresso del Partito Radicale, ai quali non aveva mai mancato, Franco è stato ricoverato per una polmonite. Questa notte non ce l'ha fatta. A Maritsì un affettuoso abbraccio da parte di tutti noi", si legge nella pagina Facebook del Partito Radicale.

"Ciao Franco, oggi per noi è un giorno triste, ma porteremo dentro noi quello che ci hai lasciato in questo tempo insieme. Sappiamo che il futuro sarà 'MagLev treno volante Levita AZIONE magnetica'", il ricordo dell'Associazione Enzo Tortora di Milano.

Classe 1944, Levi aveva 77 anni. Era giornalista freelance dopo anni di carriera all'Ansa. Aveva tra l'altro contribuito a fare conoscere in Italia l'opera dello scrittore israelo-canadese Barry Chamish, noto soprattutto per l'opera "Chi ha ucciso Yitzhak Rabin?", propugnatore di teorie alternative a quella ufficiale.

Fiero sostenitore del sionismo, Levi viene ricordato per la sua coinvolgente umanità e il suo spirito assolutamente libero, l'ingegno creativo e ironico, i giochi di parole. Partecipava da decenni alle attività di tutta la galassia radicale e si era più volte candidato alle elezioni. Lascia la moglie Maria Teresa Dal Monte, che condivideva la militanza politica col marito e, in passato, è stata docente di lingua e letteratura tedesca a Ca' Foscari.