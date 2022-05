E' morto Paolo Arrigoni, primo presidente leghista di Regione Lombardia

E' stato il primo presidente di Regione Lombardia proveniente dalla Lega Nord. E' morto domenica sera a Sondrio, dove abitava, Paolo Arrigoni. Aveva sessantacinque anni. Assicuratore, da tempo aveva lasciato la politica, ma di recente era rientrato nella Lega per occuparsi della sezione di Colico (Lecco). Qualche settimana fa si era dimesso a causa di una malattia.

La notizia è stata diffusa, tra gli altri, dal deputato leghista valtellinese Ugo Parolo: "Ciao Paolo - ha scritto - con te se ne va un altro pezzo della Lega Lombarda/Lega Nord. Ti ho conosciuto che ero praticamente un giovincello a Sondrio nella mitica sede provinciale della Lega Nord agli inizi del 1990 quando sognavamo di rivoluzionare democraticamente lo Stato. Quanti ricordi e cose ci sarebbero da raccontare. Sei stato il primo presidente di Regione Lombardia della Lega Nord e probabilmente molti della Lega di oggi nemmeno lo sanno".

"La vita - prosegue il post di Parolo - ci ha allontanato per circa 20 anni. Ti ho rivisto pochi anni fa sul Legnone. Mi ricordo lo stupore nel rivederti, tu salivi e io scendevo, eravamo soli. Un grande sorriso e 20 anni di distanza erano stati annullati in un secondo. Ti ho chiesto di darci una mano per la sezione di Colico. Mi hai detto con il tuo solito modo semplice 'perché no?'. E così è stato! Sei diventato infine il nostro referente e con grande spirito di sacrificio, hai saputo essere coerente con i tuoi (nostri) dubbi sul periodo attuale senza vanificare la necessità di tenere insieme il gruppo della sezione. Solo le tue condizioni di salute ti hanno costretto a rassegnare le dimissioni. Ci siamo sentiti sabato l’altro, non avrei mai immaginato di doverti salutare in questo modo. Grazie Paolo per tutto, resterai con me e con noi insieme ai tanti sogni che avevamo e ai tanti bei ricordi".

Presidente della Lombardia per un anno

Eletto alle elezioni regionali del 1990 nella circoscrizione di Brescia, nel 1994 fu incaricato di formare una giunta regionale sostenuta dalla Lega Nord, dal Partito Popolare e dal Partito Socialista. Entrò in carica il 3 giugno. Il suo mandato terminò un anno dopo nel mese di giugno del 1995, in seguito alle nuove elezioni regionali che videro la vittoria di Roberto Formigoni. Lo stesso anno si candidò a presidente della provincia di Sondrio per la Lega Nord, ottenendo il 28 per cento dei consenti e sfiorando l'accesso al ballottaggio, a cui andarono il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra. La sua dichiarazione di voto a favore di quest'ultimo creò malumori nel partito, da cui venne espulso.

Dopo anni di lontananza dalla politica attiva, come ricorda Ugo Parolo, Arrigoni fu invitato a occuparsi della sezione di Colico della Lega, e accettò. Un incarico terminato con le dimissioni per motivi di salute qualche settimana fa.