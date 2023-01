Lutto ad Arese: è morto Vittorio Turconi, già candidato sindaco della Lega

Lutto ad Arese: nel primo pomeriggio di giovedì 26 gennaio è morto Vittorio Turconi, imprenditore e politico della Lega. Aveva 63 anni. Qualche tempo fa era stato colpito da una grave malattia e, a settembre del 2022, era stato ricoverato all'ospedale di Garbagnate, per poi essere trasferito al San Raffaele.

Nato e vissuto ad Arese, era imprenditore nel settore della sicurezza e partecipava attivamente alla vita politica della città. Nel 2013 e nel 2018 si era candidato a sindaco per la Lega Nord. La prima volta, con il solo appoggio del Carroccio, aveva conquistato il 7,26% dei consensi, venendo eletto in consiglio comunale. Eletta sindaca Michela Palestra, del centrosinistra, al primo mandato, al primo turno. Nel 2018 ci aveva riprovato, sostenuto stavolta da tutto il centrodestra, arrivando al 26,08% dei voti. Anche in quel caso era stata eletta al primo turno Michela Palestra.