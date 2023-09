La bufera per la mostra sui difensori di Mariupol e quell'accusa di "nazismo"

Al Comune di Milano è arrivato un 'mail bombing' con circa 200 email di protesta. Rifondazione comunista e il Comitato per il Donbas antifascista hanno diffuso note stampa. Il consigliere comunale della Lista Sala Enrico Fedrighini, con un passato in Rifondazione e nei Verdi, ha fatto sapere ai giornalisti: "Non in mio nome". Sta facendo rumore la mostra allestita in via Dante dall'associazione UaMi, 'Eyes of Mariupol', con ritratti dei difensori della città ucraina assediata dalla Russia l'anno scorso, con patrocinio (gratuito) del Comune di Milano e del Municipio 1 (la mostra è a pannelli in strada, visitabile fino al 17 settembre). L'associazione è la stessa che, ogni sera, in piazza del Duomo tiene un presidio informativo sulla guerra, a cui partecipano anche diverse profughe.

Le polemiche nascono dal fatto che, durante l'assedio, Mariupol e poi l'acciaieria Azovstal (diventato l'unico posto sicuro in città per ripararsi dai missili russi, che l'hanno devastata) erano difese strenuamente da militari ucraini, di cui una buona parte (non tutti) apparteneva al Reggimento Azov. L'ex battaglione, diventato appunto reggimento nell'autunno 2014 ma che tutti chiamano ancora battaglione, da nove anni si porta dietro la nomea di "nazista". E il volto scelto come 'copertina' della mostra è quello di Denys Prokopenko, che del reggimento è il comandante. Quindi, sempre secondo la nomea, comandante dei "nazisti".

Fonti molto vicine a Palazzo Marino hanno riferito a MilanoToday che la giunta è orientata a fare proseguire la mostra fino alla naturale conclusione, il 17 settembre. Sui giornali, tuttavia, l'eco delle polemiche è arrivata. L'esposizione presenta alcuni difensori di Azovstal con il volto, una citazione e il racconto della sua storia. Foto e testi sono tratti dal libro 'Eyes of Mariupol', pubblicato dalla scrittrice ucraina Anastasiia Dmytruk. L'assedio terminò il 20 maggio 2022, quando ai soldati presenti nell'acciaieria fu dato l'ordine di arrendersi per salvarsi la vita. Circa 2mila di loro, catturati dai russi dopo la resa, sono ancora prigionieri. Mosca si era impegnata a rispettare la Convenzione di Ginevra, ma ci sono prove che la stia violando: torture, abusi, mancanza di cure sanitarie, cibo scarso, impossibilità di contattare i propri familiari sono all'ordine del giorno. Per non parlare del massacro avvenuto nella prigione di Olenivka, in cui morirono 53 prigionieri ucraini.

Nessuna prova concreta, invece, che Prokopenko 'meriti' la nomea di nazista, suprematista bianco e le altre accuse che gli vengono mosse da coloro che hanno organizzato il 'mail bombing' contro il Comune di Milano. Di lui si sa che, durante gli anni d'università, frequentava la curva della Dynamo Kyiv, ma non vi sono sue fotografie con simbologie naziste, saluti romani e altre cose del genere. Prokopenko inoltre non faceva parte dei 'Patrioti d'Ucraina', un piccolo gruppo di estrema destra di cui alcuni membri fondarono l'allora battaglione Azov. Il quale, una volta diventato Reggimento, si aprì a tutti coloro che volevano semplicemente impegnarsi nella difesa dell'Ucraina, arrivando a contare migliaia di persone (inquadrate nell'esercito) di ogni tipo ed estrazione politica.

Difesa per la sopravvivenza

Insomma, se anche Azov fosse stato, nei primi mesi di guerra nel 2014, un 'contenitore' di combattenti di destra, da anni questa definizione non è più calzante, nonostante venga ripetuta in continuazione. Inoltre, durante la guerra su larga scala sferrata dalla Russia con l'invasione del 24 febbraio 2022, i soldati ucraini (tutti, di Azov e non) sono impegnati in una difesa che, per il popolo ucraino, è una difesa per la sopravvivenza. "Speriamo che la mostra possa suscitare un dibattito e stimolare l'interesse verso queste persone, per comprenderne la vera natura e il motivo per cui hanno creduto che la Resistenza fosse l'unico cammino giusto da seguire", aveva dichiarato Zoia Stankovska, presidente dell'associazione UaMi, presentando la mostra. Quella stessa Resistenza (ucraina) sostenuta apertamente, anche con le armi occidentali, da parte di schiere di partigiani, figli di partigiani, deportati e figli di deportati: da Liliana Segre a Stefano Boeri, dall'ex segretario dell'Anpi Carlo Smuraglia (nel frattempo deceduto) all'attuale segretario milanese Roberto Cenati.