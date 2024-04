Ordinanza anti-movida: si salva il gelato, giro di vite sugli alcolici

Non ci sarà l’ordinanza anti-gelato a Milano: coppette e coni potranno essere vendute (e consumate) tranquillamente anche a tarda notte. Diverso, invece, il discorso per la movida. Palazzo Marino intende dare un giro di vite al fenomeno. Ridurlo, o almeno provarci. È quello che prevede il regolamento che debutterà a maggio a Milano e che sarà in vigore fino al prossimo 4 novembre.

"I miei punti di contatto con i cittadini, sia social che mail, sono invasi da persone che vorrebbero riposare e che cercano di avere più tranquillità sotto casa, è un’istanza vera - ha chiosato il sindaco di Milano parlando con i giornalisti -. È evidente che mettere d’accordo tutti sia impossibile e provare a farlo sarebbe sbagliato: sappiamo benissimo che niente è risolutivo e rispondo così anche chi dice che il nuovo regolamento non risolverà la questione. Peggio però è stare fermi, immobili e non provare. Bacchette magiche non ne abbiamo quindi è un tentativo per vedere se qualcosa può migliorare. La questione che si risolverà nella discussione consiliare e di Commissione".

Secondo parte della minoranza del consiglio comunale i tasti da toccare sono due: servizi di delivery e minimarket. “Vanno messe delle restrizioni ai minimarket che vendono a tutte le ore e che magari distano pochi metri dalle zone off-limits - ha spiegato Alessandro De Chirico -. Quando sarà inibita la vendita d'asporto, chi vieterà ai ragazzi di andare a prendere alcolici e superalcolici in quei posti? Pur ritenendo che sia doveroso mettere delle limitazioni alla vendita d'asporto di alcolici, è doveroso consentire a chi ha investito nei dehors posso continuare a servire al tavolo, nei weekend, almeno fino alle 2. Perché è ingiusto che paghino tutti gli esercenti. Piuttosto si può pensare di far spegnere la musica pompata ad alto volume all'una di notte. Ma soprattutto, chi controllerà che questa ordinanza venga rispettata? Ho posto la domanda all'assessore Granelli, che ovviamente non ha risposto, mi auguro che se Gabrielli c'è ancora batta un colpo".

"Le parole del sindaco sono ancora una volta imbarazzanti e lontane dalla realtà - ha tuonato Simone Piscina, esponente della Lega a palazzo Marino -. I divieti di asporto, di utilizzo dei dehors e di commercio in forma itinerante porteranno unicamente ad intensificare l’acquisto nei minimarket o attraverso i riders che, non svolgendo attività di somministrazione, saranno chiamati per portare le bottiglie nelle piazze e nei parchi, dove i maleducati continueranno a fare baccano a ogni ora della notte, senza alcun controllo da parte della Polizia Locale. Insomma, i cittadini e il mondo della somministrazione ancora una volta saranno presi a pernacchie dal Comune".