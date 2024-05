Strage di Rafah, il Pd in Lombardia chiede di riconoscere la Palestina

Il governo italiano sulla guerra a Gaza "non sta facendo niente di quello che dovrebbe fare". Lo ha detto Cecilia Strada, capolista del Partito democratico alle elezioni europee nel Nord-Ovest e punto di riferimento del nuovo "pacifismo" targato Pd, partecipando a una conferenza stampa al Pirellone durante la quale è stata presentata una mozione che il consigliere del Pd Paolo Romano depositerà per discutere della guerra in corso.

"In gioco - ha commentato Strada - non è solo la sopravvivenza del popolo palestinese, ma la nostra sopravvivenza, il modo in cui stiamo insieme perché ovviamente non possiamo accettare un massacro di civili. Il governo deve lavorare a una soluzione politica: due popoli e due Stati, partendo dal riconoscimento dello Stato di Palestina".

La mozione conterrà l'impegno a lavorare per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e per riconoscere la Palestina. "Ci sono cancellerie europee che hanno dimostrato di avere il coraggio che l'Italia non ha", ha commentato Paolo Romano, consigliere del Pd in Regione Lombardia, riferendosi al riconoscimento della Palestina da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia.

Dopo la strage di Rafah

Inevitabile parlare della strage di Rafah, nel sud della striscia di Gaza, con almeno 45 morti e 180 feriti in una tendopoli a causa di un incendio scoppiato in seguito a un raid israeliano contro due leader di Hamas, Yassin Rabia e Khaled Nagar. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito la strage "un tragico incidente di cui rammaricarsi".

Per Paolo Romano, il commento del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani è stato "vergognoso e schifoso, perché non ha detto nulla sulle vittime civili e ha detto che Hamas sta costringendo Israele in una trappola mediatica". Tajani aveva dichiarato che il governo è "assolutamente contrario all'attacco" di Israele su Rafah, affermando che "ci vuole il cessate il fuoco immediato", e aveva aggiunto che "Hamas, lanciando razzi da Rafah, fa soltanto un danno enorme al popolo palestinese".