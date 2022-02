Ucraina: la Lombardia condanna la Russia ma non chiede sanzioni contro Putin

Cancellato il riferimento alla Russia sulle sanzioni economiche: al suo posto un generico accenno "a chi si pone al di fuori delle regole del diritto internazionale". Con questo compromesso è stata firmata da tutti i capigruppo in regione Lombardia, e poi approvata, una mozione sulla guerra in Ucraina presentata da Fabio Pizzul del Pd. Sembra che sia stata soprattutto la Lega a chiedere la modifica in cambio della firma.

La mozione è stata discussa e votata martedì 22, il giorno successivo alla decisione di Vladimir Putin di avviare il riconoscimento delle due 'repubbliche' separatiste di Donetsk e Luhansk e, immediatamente dopo, di inviare truppe russe per una presunta funzione di 'peacekeeping', violando apertamente gli accordi di Minsk II (2015) secondo cui il Donbas sarebbe dovuto rimanere territorio dell'Ucraina. "Per noi è un compromesso al ribasso, una mozione a cui diamo il voto 'sei meno meno', ma era importante cercare un punto di condivisione tra il massimo numero di forze politiche in regione", commenta Michele Usuelli di +Europa/Radicali dopo il voto in aula.

Nella mozione si dichiara "grande preoccupazione" per quanto sta accadendo in Ucraina e per le "gravi conseguenze" che potrebbero crearsi in tutta Europa, e si definisce "unilaterale e avventata" la decisione di Putin di riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Luhansk. Il testo ricorda poi "la pesante situazione" della popolazione del Donbas, che ha "determinato un esodo di decine di migliaia di persone verso i territori circostanti". Si tratta dell'evacuazione ordinata dai capi politici separatisti attraverso un video messaggio, diffuso il 18 ma registrato il 16. Un'evacuazione complicata, verso la regione russa di Rostov, con diverse centinaia di bambini e donne (gli uomini adulti hanno il divieto di lasciare il Donbas).

Sanzioni non necessariamente alla Russia

Infine la mozione impegna il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a sostenere una soluzione diplomatica del governo italiano e dell'Unione europea per evitare il conflitto armato, che abbia come fine la "de-escalation della tensione" tra Russia e Ucraina, "tutelando l'integrità territoriale di quest'ultima". Una de-escalation da attuare "anche attraverso sanzioni economiche" a carico, ed ecco il punto corretto con un tratto di penna, "di chi si pone al di fuori delle regole del diritto internazionale". Nella prima versione del documento si leggeva invece "a carico della Russia, qualora questa continui a porsi al di fuori dalle regole del diritto internazionale".

Fontana incontra gli "amici della Russia" nel pieno della crisi

Una modifica chiesta da alcuni partiti di centrodestra, in primo luogo la Lega di Matteo Salvini e dello stesso presidente Fontana. Il quale, pochi giorni fa, nel pieno della crisi, aveva partecipato ad un seminario organizzato a Milano da 'Conoscere Eurasia', alla presenza tra gli altri di Mikhail Volkov, vice presidente di Vneshtorgbank, una banca di cui il governo della Russia è il principale azionista e che molto probabilmente sarà colpita dalle sanzioni dell'Unione europea, degli Usa e di altri paesi del mondo. Nell'occasione Fontana aveva affermato la necessità, "mai come in questo momento, di proseguire il dialogo con gli amici della Federazione Russa".

Era il 17 febbraio. La giornata si era aperta con colpi d'artiglieria contro un asilo di Stanytsia Luhanska, controllata dal governo ucraino. Per miracolo nessun bambino era rimasto ferito. Il giorno prima i capi delle 'repubbliche' di Donetsk e Luhansk avevano registrato il video con l'ordine di evacuazione che avrebbero diffuso il 18.

"L'esodo non è stato volontario"

"Abbiamo votato a favore della mozione sottolineando che l'esodo citato, secondo le informazioni in nostro possesso, non è stato spontaneo, e che ci sembrava importante che rimanesse la parola 'Russia' sulle sazioni, visto che quel paese sta violando i trattati internazionali. E' comunque un grosso passo in avanti rispetto ad una mozione approvata dalle destre in Lombardia nella scorsa consiliatura, che sosteneva il referendum per l'annessione della Crimea alla Russia", conclude Usuelli.