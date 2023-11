"Cambiamenti climatici non frutto dell'uomo": rinviata la mozione su Lo Palo

È stata rinviata a data da destinarsi la mozione della minoranza del consiglio regionale sulle dimissioni della presidente di Arpa Lombardia. La maggioranza dell'assemblea, nel pomeriggio di martedì 7 novembre, ha negato "l'urgenza" impedendo la discussione del testo firmato da PD, M5S, Patto Civico e Alleanza Verdi-Sinistra. Il testo era stato presentato nei giorni scorsi dopo che Lucia Lo Palo aveva rilasciato dichiarazioni con cui negava l’influenza dell’uomo sulla crisi climatica.

Cosa ha detto Lo Palo "Noi attraversiamo il cambiamento climatico da sempre, da quando la terra esiste", ha detto Lo Palo durante un'intervista con Claudio Brachino per la trasmissione 'Primo piano' di Italpress. . "È doveroso - ha chiarito - scindere le due cose. L’inquinamento è dettato dall’industrializzazione, quanto al cambiamento climatico l’Italia è una regione che è un hotspot ed essendo un hotspot il cambiamento climatico è in corso, ma è una cosa che è in corso da varie ere geologiche".

"Fratelli d’Italia non vuole mettere in discussione la presidente di Arpa pur sapendo che è fonte di imbarazzo per loro e per la Giunta Fontana - ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione -. Temono una discussione aperta e trasparente su ciò che Lo Palo ha detto con chiarezza, cioè che la crisi climatica sarebbe indipendente dalle attività umane, che poi è la tesi di chi nega che si debba intervenire. Ovviamente ripresenteremo la mozione, Lo Palo deve essere rimossa e al suo posto va messo un tecnico competente e indipendente".

Il capogruppo M5S, Nicola Di Marco, commenta: "Evidentemente all’interno del centrodestra ci sono divisioni in merito alla figura della Presidente Arpa, altrimenti non avrebbero avuto difficoltà a salvarla compatti già oggi. Noi ritenevamo urgente discutere subito dell’idoneità della signora Lo Palo a ricoprire la carica per la quale è stata nominata dal centrodestra, per evitare altri danni d’immagine ad Arpa. Evitando che dopo quelle negazioniste sul clima la Presidente possa arrivare a giustificare altre strampalate teorie, come ad esempio quelle terrapiattiste. Noi crediamo nell’importanza di tutelare l’ambiente e nel ruolo di Arpa Lombardia, motivo per cui la settimana prossima torneremo a chiedere la rimozione della signora Lo Palo dal suo incarico".