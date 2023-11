Anna Frank in lacrime e la bambina che brucia Hamas: il blitz di Palombo

Una bambina palestinese che brucia la bandiera di Hamas, Anna Frank che piange e, ancora, un ebreo ostaggio del gruppo terroristico e un bambino soldato. Diverse vittime nella nuova serie di murales a opera dell’artista Alexsandro Palombo che è apparsa oggi a Milano. Si chiama “Innocenza, odio e speranza”. Lancia un messaggio, indirizzato alla nuova ondata di antisemitismo scoppiata in città. “La furia antisemita scatenata da Hamas sta travolgendo gli ebrei in ogni parte del mondo, questo orrore che riemerge dal passato deve farci riflettere tutti perché mina la libertà, la sicurezza e il futuro di ognuno di noi - spiega l’artista -. Il terrorismo è la negazione stessa dell'umanità e non ha nulla a che vedere con la resistenza, ci usa per dividerci e trascinarci nell'abisso del suo male, in un vortice infernale che non trova fine. Non potrà esserci pace finché il terrorismo non sarà sradicato, legittimarlo significa condannare a morte l'intera umanità”.

I due murales

Il primo murales è apparso in Piazza Castello, da settimane teatro delle diverse manifestazioni della comunità ebraica. Si tratta di due bambine: da un lato una palestinese, vestita con i colori della bandiera e con in mano il simbolo da Hamas, lo sta bruciando. Il volto corrucciato con la scritta “Gaza free”. Accanto a lei quella che inequivocabilmente è la rappresentazione di una Anna Frank in lacrime con l’abito a righe con la stella, tipico dei campi di concentramento. In mano la bandiera di Israele.

Il secondo disegno è apparso sulle mura dell’edificio di via Sassetti 7, zona del progetto Porta Nuova acquisito dal fondo sovrano del Qatar. Un bambino ebreo del ghetto di Varsavia, simbolo della Shoah, disegnato come ostaggio di Hamas con accanto un terrorista che punta un kalashnikov e una seconda figura, un bambino soldato.