Ha lasciato il Pd in polemica sul "genocidio" a Gaza: Nahum si candida con Azione alle elezioni europe

Daniele Nahum si candiderà alle elezioni europee di giugno 2024 nella lista di Azione. Lo rende noto Carlo Calenda. Nahum, consigliere comunale di Milano, aveva recentemente lasciato il Partito democratico in polemica con chi, nella base, utilizza il termine "genocidio" per definire la reazione israeliana al pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023. Approdato al gruppo dei Riformisti in consiglio comunale senza aderire ufficialmente ad alcun partito (il gruppo è composto da consiglieri di Azione e di Italia Viva, e aveva tra i candidati a Palazzo Marino anche esponenti di +Europa), ora ha sciolto la riserva sulle elezioni del Parlamento europeo.

"Sono onorato di dare il benvenuto a Daniele Nahum, che sarà candidato con noi alle elezioni europee", ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, durante una conferenza stampa a Roma: "Il nostro obiettivo è avere le migliori liste mai presentate alle elezioni europee, con candidati competenti e con idee coerenti tra loro".

"Nahum, con la sua storia radicale e le sue sensibilità, è il candidato giusto per il Parlamento europeo in un momento in cui, in alcuni Stati, assistiamo alla violazione dei diritti delle persone", ha aggiunto Giulia Pastorella, deputata e vice presidente di Azione, consigliera comunale a Milano.

"Il Pd - aveva detto Nahum entrando nel gruppo dei Riformisti al Comune di Milano - è appiattito al Movimento 5 Stelle in politica interna, ad esempio sul superbonus, e in politica estera, sulla questione israelo-palestinese e sulla guerra in Ucraina". Nahum, in particolare, aveva puntato il dito contro alcuni esponenti milanesi del Pd che avevano partecipato a manifestazioni "pro pal" durante le quali si gridava, tra l'altro, lo slogan "dal fiume al mare Palestina libera": "Significa - aveva detto - che vogliono buttare a mare la mia famiglia".

I candidati da Palazzo Marino

Aumenta quindi la "pattuglia" di consiglieri e assessori milanesi che saranno candidati alle elezioni europee, anche se un quadro completo non è ancora possibile perché, per definire le liste, c'è ancora tempo. Quasi certe, comunque, le candidature nel Partito democratico di Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e al piano quartieri, e di Diana De Marchi, consigliera comunale, così come viene data per probabile quella di Carmine Pacente, consigliere comunale dei Riformisti, nella lista di Azione (esattamente come Nahum, quindi).