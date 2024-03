Nahum (ex Pd) entra nel gruppo dei Riformisti a Palazzo Marino

Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano, entrerà nel gruppo dei Riformisti, il 'cartello elettorale' che nel 2021 era formato da Azione, Italia Viva e +Europa e aveva sostenuto il sindaco Beppe Sala. Lo si apprende da una nota del gruppo, in cui comunque non si 'svela' il nome ma si parla genericamente di un consigliere comunale.

Nahum aveva lasciato il Partito democratico, annunciandolo in consiglio comunale l'11 marzo, per divergenze sulla guerra nella Striscia di Gaza, soprattutto perché la base del Pd, soprattutto quella giovanile, aveva ormai 'sdoganato' il termine "genocidio" per descrivere l'operazione militare condotta da Israele a Gaza dopo i massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. Da tempo Nahum era sempre più insofferente nei confronti della frangia del Pd più filo-palestinese ed era entrato in aperta polemica con il circolo dei Giovani democratici del Municipio 1, che avevano organizzato un convegno in una sede del partito in cui si sarebbe parlato apertamente di "apartheid" in Palestina. Il convegno, poi, era stato spostato di sede.

"Da ottobre 2021, i Riformisti sono cresciuti sia nei Municipi sia in Comune", si legge in una nota del gruppo, "e lunedì saremo lieti di annunciare che si arricchiranno dell'adesione di un nuovo collega. I consiglieri riformisti in Comune diventeranno dunque quattro, raddoppiando rispetto a inizio consiliatura. Un dato che conferma l'attrattività del nostro progetto. I Riformisti sono il riferimento per chi vuole incidere nella politica cittadina".

I Riformisti: da 2 a 4 consiglieri

Dopo le elezioni del 2021, i consiglieri eletti dei Riformisti erano stati due: Lisa Noja (Italia Viva) e Giulia Pastorella (Azione). La prima, con l'elezione in consiglio regionale, si è dimessa lasciando posto al primo dei non eletti della lista, Gianmaria Radice (anche lui di Italia Viva). Nel frattempo, dal Pd era arrivato Carmine Pacente, che aveva aderito ad Azione. Per quanto riguarda Nahum, invece, al momento non ha aderito ad alcun partito specifico.