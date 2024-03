Nahum lascia il Partito democratico: "Scatenata un'ondata di antisemitismo"

Ha iniziato citando Marco Pannella ("il personale è politico"), leader e 'padre' della sua prima casa politica (i Radicali), poi ha annunciato di abbandonare il Partito democratico, a cui è iscritto dal 2013. Un 'terremoto' solo in parte inatteso, perché Daniele Nahum nel Pd è a disagio da tempo. Nessun problema con il gruppo a Palazzo Marino, né con i vertici del partito, né tanto meno con la giunta di Beppe Sala ("la personalità politica più forte del centrosinistra milanese".

Il disagio deriva da quando, dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas e la risposta di Israele, si è diffuso sempre più l'uso del termine 'genocidio' anche presso la base del Pd, soprattutto i Giovani democratici (ma non solo): "È un termine pericoloso, falso e inadeguato", ha detto Nahum pur sottolineando che è in atto "una gravissima crisi umanitaria nella striscia di Gaza".

"Israele - ha detto ancora il consigliere ormai non più del Pd - non vuole cancellare dalla faccia della terra il popolo palestinese, anche se questo non sminuisce il fatto che si stia consumando una tragedia. L'utilizzo improprio e strumentale del termine ha scatenato un'ondata di antisemitismo che non avevo mai vissuto in 41 anni di vita. Siamo al paragone tra gli ebrei e i nazisti. E l'antisemitismo di destra è oggi numericamente inferiore".

Per il futuro, Nahum non ha ancora deciso dove 'approdare'. "Le prossime elezioni - ha detto - saranno uno spartiacque tra chi vuole un'Europa federale, come nei sogni di chi ha firmato il Manifesto di Ventotene, e chi vuole un'Europa dei muri, come la Meloni, Salvini e Orban; tra chi rinvendica di avere armato l'esercito ucraino e chi, come Conte, vorrebbe posare le armi. Il mio impegno politico guarderà a questa direzione".

Il convegno pro Palestina

A gennaio era scoppiato il caso di un convegno organizzato dai Giovani democratici del Municipio 1 di Milano su "colonialismo e apartheid" in Palestina, con ospiti tutti noti per le loro posizioni anti-israeliane. Proprio Nahum aveva pubblicamente protestato contro l'iniziativa, anche con scambi non proprio 'gentili' con militanti dei Giovani democratici su Facebook. Alla fine gli organizzatori avevano deciso di non tenere il convegno all'interno di una sede del Pd. Una 'vittoria' per Nahum, che però evidentemente non è stata sufficiente.