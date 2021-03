Nasce a Bresso un nuovo gruppo: Bresso in azione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da Febbraio 2021 è attivo “Bresso in AZIONE”, gruppo locale dell’associazione politica promossa da Carlo Calenda, già ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni. AZIONE, come recita il manifesto dei valori, “è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti”. Il desiderio di contribuire attivamente alla vita politica del Paese, aderendo ad un progetto che promette un metodo nuovo, meno ideologico e più operativo, è la motivazione comune dei cittadini bressesi che si sono aggregati per dare vita al gruppo, il cui scopo è la promozione sul territorio delle finalità e delle attività del movimento. Il gruppo Bresso in AZIONE, in stretta collaborazione con gli altri gruppi del Nord Milano, si farà portavoce delle iniziative nazionali di AZIONE, le cui radici culturali e politiche sono quelle del liberalismo sociale e del popolarismo di don Sturzo. La priorità di AZIONE è liberare le potenzialità dell’Italia, un Paese con straordinarie risorse umane, culturali ed anche economiche, attualmente imbrigliate da inefficienza ed incompetenza. Bresso in AZIONE si impegna a replicare lo stesso metodo, già adottato a livello nazionale, nella gestione dei diversi argomenti che si troverà ad affrontare: analisi della situazione sulla base dei dati, confronto e definizione di proposte concrete, con piani di azione quanto più dettagliati possibile. Perdurando le limitazioni agli incontri dal vivo, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di Bresso in AZIONE saranno divulgate attraverso la pagina Facebook. È possibile informarsi anche contattando direttamente il referente del gruppo, Fabrizio Fiorini, all’indirizzo bressoinazione@libero.it