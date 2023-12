"Ti amo immensamente": il messaggio di Natale di Marta Fascina per Silvio Berlusconi

“Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente”, questo il messaggio a corredo della foto pubblicato da Marta Fascina nel giorno di Natale, dedicato al compagno scomparso il 12 giugno scorso, Silvio Berlusconi. Nell’immagine, lei è il fondatore di Forza Italia abbracciati e sorridenti.

Marta Fascina, dopo mesi complicati a causa della scomparsa del Cavaliere, è tornata in Parlamento a inizio novembre. Rientrata soprattutto per la votazione sul decreto Caivano.

Nei giorni scorsi Fascina era stata sentita dalla procura di Milano come testimone nell’inchiesta su Marco Di Nunzio, indagato per la pubblicazione presso un notaio di Napoli un presunto testamento di Berlusconi in cui lo stesso ex premier deceduto gli avrebbe destinato 26 milioni di euro, uno yatch, le ville di Antigua e nelle Antille e il 2% di Fininvest.