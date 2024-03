Milano ricorderà ufficialmente il dissidente russo Navalny

Non è più possibile conferire la cittadinanza onoraria ad Aleksei Navalny, il blogger e oppositore russo morto il 16 febbraio in un carcere di massima sicurezza siberiano. Ai morti, infatti, questo riconoscimento non può essere concesso. Così l'ordine del giorno, che era stato presentato a Milano, in consiglio comunale, sulla cittadinanza, rinviato due settimane fa, è stato ridiscusso (e approvato) con un cambiamento significativo: non più l'onorificenza ma l'impegno ad attivare iniziative in sua memoria. Hanno votato sì tutti i consiglieri presenti di centrosinistra e centrodestra, mentre si è astenuto soltanto Michele Albiani del Pd.

"La Russia - ha detto in aula a Palazzo Marino Rosario Pantaleo, del Pd, presentatore del documento - ha avuto una possibilità, alla fine degli anni '90, ma l'ha sprecata, dal punto di vista della concezione di una maturità democratica, e gli eventi che vediamo soprattutto in Ucraina, ma anche negli altri Paesi ex orbita dell'Urss, lo dimostrano. La democrazia è imperfetta, ma l'autocrazia è certamente peggiore e pericolosa".

Lezione di nobiltà

"La lezione di Navalny - ha proseguito Pantaleo - è di grande nobiltà e coraggio, perché sapeva che sarebbe andato a morire" quando, nel 2021, si trovava in Germania per curare un precedente avvelenamento ed è volato a Mosca, dove è stato arrestato all'arrivo. "In Russia i suoi funerali sono stati molto partecipati", ha detto ancora il consigliere del Pd, "e tante persone avrebbero voglia di gridare le sue parole, ma non ne hanno il coraggio. È doveroso ricordare questa figura che ne rappresenta migliaia, è importante il ricordo ma anche costruire atti concreti. Per questo invitiamo il sindaco e la giunta ad adottare iniziative pubbliche per mantenere viva la sua memoria".

Nell'ordine del giorno si ricorda che "in Russia le elezioni non hanno un fondamento democratico" e si cita l'esclusione, dalle presidenziali che si terranno a marzo 2024, di Boris Nadezhin, che aveva raccolto le firme necessarie. Ma la commissione elettorale ne ha invalidate 'quanto basta' per non farlo partecipare. E si cita l'ostracismo verso la produzione letteraria di alcuni scrittori, come Ludmilla Utiskaya, che ora vive a Berlino, o Boris Akunin, dichiarato "agente straniero".