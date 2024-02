Navalny: il consiglio comunale di Milano non riesce a dargli la cittadinanza onoraria

Un ordine del giorno per conferire la cittadinanza onoraria a Alexej Navalny non è stato discusso in consiglio comunale a Milano, nonostante l'intenzione della maggioranza di approvarlo, perché si è arrivati troppo tardi, e alle 19 era convocata una manifestazione in piazza Scala per commemorare il blogger e politico russo morto in una prigione della Siberia. I consiglieri hanno comunque osservato per lui un minuto di silenzio in corso di seduta.

E nei prossimi giorni sarà depositata anche una mozione urgente per intitolargli al più presto una via a Milano. Non una qualunque, ma l'attuale via Sant'Aquilino, in zona San Siro, dove ha sede il consolato della Federazione russa.

Per quanto riguarda l'intitolazione della via, come ha spiegato il consigliere dei Riformisti Gianmaria Radice, la mozione verrà presentata martedì, ma è stata preannunciata. "Milano, capitale della libertà e della democrazia, ha avuto molti martiri per la libertà, dai tempi del Risorgimento contro l'oppressione straniera e poi antifascista. È una città Medaglia d'Oro della Resistenza e credo che debba prendere una netta posizione contro il fascismo russo", ha concluso Radice.

Per le sette di lunedì sera è convocata in piazza della Scala una manifestazione di commemorazione a Navalny, organizzata dall'associazione Ponte Atlantico, a cui hanno aderito molte forze politiche cittadine.

Identificati per i fiori a Navalny

Intanto domenica pomeriggio, ai giardini intitolati alla giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006, una dozzina di persone è stata identificata da agenti della Digos mentre stava depositando fiori in ricordo di Navalny. La questione è rimbalzata a livello nazionale: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha commentato che farsi identificare dalle forze dell'ordine è una cosa normale, ma questa risposta non ha soddisfatto tutti. "In tanti anni di politica, non mi è mai successo di essere identificato per una manifestazione senza volantini, senza striscioni, ma solo perché depositavo dei fiori", ha detto in aula a Palazzo Marino Alessandro Giungi, consigliere comunale del Partito democratico, chiedendo un minuto di silenzio per Navalny.

Secondo quanto riferito dalla questura, gli agenti della Digos sono transitati presso i giardini e si sono accorti che vi erano più di dieci persone, e non le due o tre preannunciate con la comunicazione a via Fatebenefratelli, pertanto hanno proceduto a identificare i presenti. L'Associazione Annaviva, promotrice dell'iniziativa, ha precisato che i tre agenti della Digos erano già presenti sul posto e ha commentato: "I fiori sotto una targa per commemorare un defunto sono sempre un atto sovversivo e di grande disturbo dell'ordine pubblico. Si tratterà forse di allergia?".