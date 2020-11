Rimpasti al Pirellone, Fontana: "In questo momento non abbiamo tempo"

Al momento non c'è tempo per rimpasti al Pirellone. A dirlo sono sia il presidente della Regione, Attilio Fontana che il leader della Lega, Matteo Salvini.

L'ex vicepremier a 'Porta a Porta' ha affermato a proposito della giunta regionale: "In questo momento non abbiamo tempo per rimpasti, ma vogliamo aiutare le persone". Il governatore lombardo ha poi commentato questa dichiarazione dicendo alle agenzie di sottoscriverla in pieno.

"In questo momento - ha sottolineato Fontana - ho un solo obiettivo: lavorare per il bene della mia gente. Che in termini pratici significa salvaguardare la salute dei lombardi, garantendo letti nelle terapie intensive, ricoveri negli ospedali e assistenza al domicilio".

"In questi giorni poi - ha concluso Fontana - stiamo mettendo a punto anche un provvedimento che garantisca un concreto indennizzo economico alle categorie produttive che si trovano maggiormente in difficoltà".