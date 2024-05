La norma 'salva Milano' fuori dal Decreto casa: "Tocca al Parlamento"

Nessun chiarimento per l’interpretazione delle norme urbanistiche e, così, i cantieri bloccati da mesi a Milano restano in stallo. La norma 'salva Milano' era attesa all’interno del decreto salva-casa che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il prossimo venerdì. Sarà, invece, inserita in Parlamento, a cui viene passata la palla, con la conversione in legge. Nessuna soluzione rapida, come sperato dai costruttori, ma tempistiche più lunghe e articolate per giungere a una soluzione.

A confermarlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli che a margine di un convegno a Palazzo Marino ha spiegato: “Su questa molto probabilmente ci sarà un percorso parlamentare, sarà delineato nei prossimi giorni, l’auspicio è che avvenga nel più breve tempo possibile”. Morelli ha, poi, aggiunto che “l’auspicio è che si possa trovare una soluzione equilibrata per il passato prevedendo anche dei chiarimenti per quanto riguarda il futuro”. Resta il fatto che “il Parlamento è sovrano, deciderà il Parlamento”, chiosa il sottosegretario.

Anche parlare di sanatoria sarebbe scorretto: “Bisogna trovare una soluzione per salvare il signor Mario Rossi che oggi abita in una residenza che potenzialmente potrebbe essere riconosciuta come abuso edilizio quindi il nostro interesse è salvaguardare Mario Rossi che ha fatto un mutuo per comprare una casa e anche salvare i grandi cantieri di Milano perché oggi purtroppo a causa della gestione eccessivamente creativa il settore urbanistica di Milano è completamente bloccato”, prosegue Alessandro Morelli.

Sull'ipotesi che la soluzione sia concordata con la Procura, il sottosegretario ha sottolineato: “Ognuno ha il proprio ruolo, la Procura ha legittimamente esposto alcune criticità, la politica sta osservando queste segnalazioni e chiaramente farà le sue scelte. La Procura applica le leggi che il legislatore mette in campo". In ogni caso, anche secondo Morelli, il Comune di Milano ha già fatto il suo lavoro “ora tocca alla sede parlamentare chiudere la partita”, conclude.