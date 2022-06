Salvini ha detto che vorrebbe una centrale nucleare a Baggio

Costruire una centrale nucleare nel cuore di Milano, a Baggio. È la provocazione lanciata dal segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del 51esimo convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo nella giornata di sabato 25 giugno. "Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia - ha detto Salvini -. In Italia, zero. È necessario che il nostro Paese investa nel nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano, lo voglio nel mio quartire, Baggio".

Sul tema, stuzzicato dal leader del Carroccio, è intervenuto anche l'ex premier Giuseppe Conte che, rispondendo a una domanda sul rilancio del nucleare di nuova generazione ha detto: "Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo". Infine la parola è passata a Matteo Renzi: "Salvini ora parla di nucleare ma ha un fratello gemello che quando io lavoravo sul petrolio in Basilicata e le trivelle lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i turisti: lui e i Cinque Stelle sono i populisti di sempre". Poi, parlando di Conte: "Sono contento delle sue parole sul nucleare: ha dato due notizie. La prima è che il M5s apre al nucleare e la seconda è che Conte ragiona".

Il nucleare di nuova generazione: a che punto siamo

Attualmente l'Unione Europea e l'Italia stanno partecipando alla costruzione di Iter, un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale. Il progetto - a cui stanno partecipando tutte le grandi potenze del mondo tra cui Usa, Cina e India - sta prendendo forma a Cadarache, nel Sud della Francia.

Si tratta del più grande progetto mondiale di macchine per la fusione, potrebbe contribuire in modo significativo a soddisfare il fabbisogno di energia del futuro.