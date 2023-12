La Russa contro Salvini sul nucleare: "Dove lo mettiamo? In Duomo?"

Ancora polemica sulla questione nucleare aperta da Matteo Salvini che si era detto pronto ad approvare l’installazione di una centrale nucleare a Milano. A dire la sua, in risposta, il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia degli auguri di Natale: “Non so, a Milano dove la mettiamo? A piazza Duomo? O magari un po’ più in periferia? Magari nella Valle Padana…”.

Uno screzio che vede contrapposte le opinioni dei due alleati politici. “Io non sono mai stato un antinuclearista, ma sono contrario all'ipocrisia. Non si può dire sono contrario al nucleare quando poi abbiamo le centrali francesi ai confini, che se succede qualcosa ci andiamo di mezzo anche noi…”, evidenza La Russa.

Il ministro Salvini, dal canto suo, aveva ipotizzato (già lo scorso anno) anche le zone più adatte secondo lui al reattore, tra cui Baggio. A ottobre il vice premier era tornato sul tema chiarendo di aver parlato con i tecnici del suo ministero e proponendo l’inizio dei lavori nel 2024 con fine prevista nel 2032. “E da milanese la prima centrale la vorrei a Milano, vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città”, aveva sottolineato.