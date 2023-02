La nuova giunta Fontana potrebbe arrivare a marzo

La nuova giunta Fontana potrebbe arrivare verso metà marzo. Lo ha detto Attilio Fontana parlando con i giornalisti nella mattinata di martedì 21 febbraio a margine di un incontro in Regione sui prossimi mondiali di scherma che saranno ospitati a Milano.

Per il momento non è uscito nessun nome, ma circola la voce che Guido Bertolaso possa mantenere la delega al Welfare. Proprio su questo punto Fontana ha affermato che "è una delle ipotesi" ma "non abbiamo ancora parlato di nulla".

Un primo vertice di maggioranza con i coordinatori dei partiti sulla composizione della nuova giunta potrebbe arrivare nel weekend e non nella giornata di mercoledì, come invece era trapelato nei giorni scorsi. "Vorrei capire anche io quand’è, dov’è, chi l’ha organizzato - ha ironizzato Fontana -. Non credo ci sia proprio, anche perché le persone che dovrebbero essere presenti sono tutte a lavorare a Roma in questo periodo: Santanché fa il ministro a Roma, Cecchetti fa il parlamentare a Roma".