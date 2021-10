Come sarà la nuova giunta di Beppe Sala

Per ora solo una certezza: la vice sarà ancora Anna Scavuzzo. Albiani (Pd) e il tecnico Sacchi tra le possibili sorprese, quasi certa la delega per Romani (Pd), Conte e Riva (Civica Sala) e Pastorella (Lavoriamo per Milano)

Il sindaco rieletto di Milano, Beppe Sala, ha detto di voler fare in fretta con la nuova compagine di giunta. Si vocifera che vorrebbe 'chiudere' il discorso venerdì o al massimo sabato, a meno di una settimana dal voto del 3 e 4 ottobre che ha sancito il suo trionfo con il 57,73% dei consensi al primo turno elettorale. Gli assessori saranno dodici, come sempre, e verrà rispettato il principio della parità di genere.

Ora il tema è come distribuire tra i partiti gli assessorati (magari lasciando qualche posto per alcuni tecnici) e a chi effettivamente assegnare le deleghe. Su quest'ultimo punto, Sala aveva enunciato finn dalla campagna elettorale un principio di massima: verranno scelti quelli che avranno preso più voti.

Pd: sicura Scavuzzo. Entra De Marchi?

In casa Pd, dove si festeggia un eccellente 33,86%, puntano a cinque o sei assessorati. Sicura è Anna Scavuzzo, che Sala ha confermato come sua vice. Incerto Pierfrancesco Maran, il più votato di tutti con più di 9.100 preferenze individuali: il sindaco aveva detto che "bisognerà trovare un ruolo per lui", facendo pensare alla presidenza del consiglio comunale e comunque fuori dalla giunta, mentre sembra che Maran continuerà a fare l'assessore. Poi, nel 2023, con le elezioni regionali e politiche, andrà al Pirellone o alla Camera.

Guardando alle preferenze, gli altri nomi del Pd sarebbero quelli di Lamberto Bertolé (presidente uscente dell'aula), Gaia Romani (25 anni, per lei un vero 'boom' di voti e Marco Granelli, che però 'sconta' già l'aver fatto due mandati da assessore (ma anche Maran è nelle stesse condizioni). Sala potrebbe guardare allora alla sesta eletta tra i 'dem', ovvero Diana De Marchi. Ma un occhio va dato anche al giovane Michele Albiani, che entra in nona posizione in consiglio. E occorre considerare l'area cattolica del Pd, che elegge in consiglio i 'soliti' Marco Granelli e Rosario Pantaleo oltre alla new entry Valerio Pedroni.

Monguzzi per i Verdi, Conte e Riva per la Civica Sala

Lista Sala: qui il capolista e più votato, Emmanuel Conte, avrebbe già 'prenotato' l'assessorato al bilancio, finora appannaggio del tecnico Roberto Tasca. La seconda capolista (e seconda più votata), Martina Riva, è in 'predicato' di diventare assessora a sua volta. La lista civica del sindaco dovrebbe accontentarsi di due deleghe, oppure Sala potrebbe confermare in giunta Gabriele Rabaiotti, arrivato terzo con le preferenze.

Entrerà in giunta, quasi certamente, anche Carlo Monguzzi, tornato ai Verdi dopo dieci anni di consiglio comunale nel Pd e vincitore del 'derby' delle preferenze con Elena Grandi. E non dovrebbero esserci problemi per un posto in giunta per Giulia Pastorella, seconda per preferenze nella lista Lavoriamo per Milano: la 'vincitrice', Lisa Noja, deputata di Italia Viva, resterebbe alla Camera.

Per quanto riguarda le deleghe da assegnare ai singoli assessori, è ancora troppo presto per tracciare previsioni precise. Sappiamo però che Sala non terrà alcuna delega, per cui potrebbe 'consegnare' quella, pesantissima, alla transizione ambientale al verde Monguzzi. Sarà da vedere se le altre deleghe che finora si era tenuto il sindaco (periferie, pari opportunità, relazioni internazionali e così via) saranno distribuite tra gli assessori o, come negli ultimi cinque anni, delegate a soggetti esterni alla giunta.

Chi andrà alla cultura?

Una partita interessante sarà quella per l'assessorato alla cultura, con l'addio di Filippo Del Corno, che mescolava perfettamente la figura del tecnico (è compositore) e del politico (è da sempre del Pd). Alcune voci vogliono il ritorno a Milano, da Firenze, di Tommaso Sacchi, molto stimato da Sala e già collaboratore di Stefano Boeri in assessorato. Altre indicano in Lamberto Bertolé, insegnante di filosofia, il successore ideale. Ed infine si vedrà se Sala vorrà premiare il medico Marco Fumagalli, rientrato in consiglio con la lista Milano in Salute, e Paolo Limonta, che invece, con la sua Milano Unita - Sinistra per Sala, non ce l'ha fatta.

Tra le nuove deleghe non assessorili, è possibile quella al 'sindaco della notte', un cavallo di battaglia dei Radicali durante la campagna elettorale, che Sala aveva fatto suo. E che ora potrebbe affidare all'assessore uscente alla partecipazione, Lorenzo Lipparini.