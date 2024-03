Nuove regole urbanistica, Sala: "Non sono un'ammissione di colpa"

Non sono “un'ammissione di 'colpa’” le disposizioni interne sulle procedure urbanistiche emanate dal comune di Milano dopo le inchieste avviate dalla Procura di Milano. È quello che ha puntualizzato il sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato sul tema dai giornalisti a margine dell'evento di apertura del Milano Longevity Summit, a Palazzo Marino.

“Per non creare danno a nessuno e vista anche la richiesta degli operatori di andare avanti avendo più certezze non possiamo che assumere un atteggiamento più prudente - ha detto Sala -. Non è il momento delle ammissioni anche perché noi abbiamo fatto tutto in buona fede, dopodiché deciderà la Procura".

Il sindaco ha continuato sottolineando che delle 150 pratiche edilizie a rischio, coinvolte dalle inchieste, "il numero non si è alzato, ma il tema non è soltanto il passato". "Rispetto al futuro gli operatori ci chiedono come si debbano comportare e quindi riguarda il possibile rallentamento di nuove iniziative" ha affermato Sala.