Continua la strage dei ciclisti, Sala: "Chiederò nuovi autovelox a Salvini"

È ricoverata in prognosi riservata al Niguarda la ciclista rimasta gravemente ferita in un incidente con un'auto in via Ascanio Sforza a Milano. Quello di lunedì 11 settembre è solo l'ultimo grave sinistro (in ordine cronologico) con una bici coinvolta. E la mobilità ciclabile è uno dei temi caldi dell'agenda di palazzo Marino. "Sono molto addolorato per l'incidente di ieri e preoccupato. Chiederò al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di posizionare un po' di autovelox", ha detto il sindaco parlando con i giornalisti martedì mattina a margine dell’inaugurazione del "Forum della Cultura".

Nel frattempo Milano sta valutando se intraprendere o meno la strada per trasformarsi in una città con il limite a 30 chilometri orari. Affrontando il tema Sala ha detto che si tratta di "un dibattito serio". "Tanti non rispettano il limite di velocità anche se la stragrande maggioranza dei milanesi è corretta alla guida - ha proseguito Sala -. Con realismo dico che la polizia locale rispetto al tema della velocità può fare qualcosa ma servono altri strumento di controllo. Con le piste ciclabili dobbiamo mettere in sicurezza la ciclabilità, come fatto in agosto in corso Buenos Aires".

Il comune vorrebbe più autovelox per le strade della città. Il sindaco ha detto che chiederà nuovi rilevatori per le strade di Milano. "Con Salvini stiamo cercando di coordinarci le agende, ovviamente ho dato la disponibilità ad andare a Roma per discutere di alcuni cose - ha aggiunto Sala -. Non è solo la ciclabilità ma la coesistenza di varie forme di mobilità e anche di quanto fare sul trasporto pubblico. Voglio anche capire capire quali sono le intenzioni sul codice della strada, anche in tema di novità sui monopattini come casco, assicurazione e targa".